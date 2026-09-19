Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать пилотный проект беспилотного пассажирского транспорта, где операторами могут стать участники СВО с инвалидностью. Об этом сообщается на сайте Кремля. Кроме того, кабмин должен изучить возможность использования биометрии и платформы MAX для безналичной оплаты проезда.

Эксперимент, где будет тестироваться беспилотный общественный транспорт, должны будут провести в Татарстане, на Сахалине, в Москве и Санкт-Петербурге.

«Обеспечить <…> реализацию пилотного проекта <…>, предусмотрев в том числе привлечение лиц с ограниченными возможностями здоровья из числа ветеранов боевых действий, принимавших участие в специальной военной операции, в качестве операторов беспилотных транспортных средств», — говорится в документе.

Доклад по итогам эксперимента — до 15 января 2027 года, предложения по расширению числа регионов-участников — к 15 декабря 2027 года.

Помимо этого, в Тыве, Подмосковье, Нижегородской, Новгородской и Ростовской областях, Москве и на Ямале должны запустить пилотный проект перевозок пассажиров по запросу — для жителей отдаленных населенных пунктов вне маршрутов регулярного транспорта. Доклад о результатах должен поступить до 15 января 2027 года, а законодательную базу для такого формата перевозок планируется подготовить к 15 декабря 2027 года.

Еще одно направление касается цифровизации расчетов за поездки.

«Рассмотреть вопрос об использовании единой биометрической системы, ее региональных сегментов и сервиса “Цифровая платформа МАКС” для безналичной оплаты проезда в общественном транспорте», — говорится в перечне поручений.

Это позволит пассажирам подтверждать проезд сканированием лица или через защищенные отечественные сервисы идентификации без использования пластиковых карт, отмечается на сайте Кремля.

Помимо этого, комиссии «Экономика данных» совместно с премьер-министром Михаилом Мишустиным и при участии Российской академии наук поручено подготовить дорожную карту внедрения технологий искусственного интеллекта в управление пассажирскими перевозками.

Это необходимо для «прогнозирования спроса на перевозки, оптимизации расписания движения и маршрутных сетей общественного транспорта, анализа технического состояния подвижного состава, создания интеллектуальных чат-ботов и голосовых ассистентов для пассажиров». Отчитаться об этом нужно будет к 1 декабря 2026 года.

Отдельно кабмину предстоит подготовить предложения по восстановлению транспортного сообщения на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей — включая ремонт инфраструктуры и расширение маршрутов, — а также принять меры против кадрового дефицита среди водителей и повысить привлекательность этой профессии с учетом стратегии кадрового обеспечения экономики на период до 2036 года.

Срок по последнему пункту — 1 декабря 2026 года. Ответственным за весь этот блок назначен Мишустин.