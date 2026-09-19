Московская система выборов всю ночь и до сих пор подвергается «масштабной и интенсивной» атаке. Об этом, как передает корреспондент RTVI, рассказала глава ЦИК РФ Элла Памфилова в ходе брифинга.

«Всю ночь, буквально непрерывно, московская система подвергалась очень мощной атаке. Атака эта продолжается практически постоянно, и очень она масштабная, интенсивная», — сказала она.

Несмотря на это, подчеркнула глава ЦИК, «дистанционное электронное голосование в Москве работает штатно».

«Всё нормально, никто этого не заметил. Это и дало мне повод сказать, что у нас не было информации ни об одном инциденте, жалобы по поводу дистанционного электронного голосования», — пояснила Памфилова.

Она заявила, что хакерская атака — «это явно скоординированные попытки помешать нормальной работе системы и, естественно, оказать негативное давление на весь избирательный процесс в столице нашей родины».

«Все атаки успешно отбиваются… Я уверена, что будут отбиты. Все технические специалисты, организаторы голосования держат ситуацию под полным контролем, и защищенность системы позволяет сохранять непрерывность голосования, безопасность данных, достоверность изъявления граждан. Конечно, ничего у них не получится», — заявила руководитель Центризбиркома.

По данным на утро 19 сентября 2026 года, около 2,2 млн жителей Москвы приняли участие в выборах депутатов Госдумы с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ), следует из данных ЦИК РФ.