Нарушение интересов российских компаний в Армении не останется без ответной реакции со стороны России, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

«Внимательно следим за соблюдением законных интересов российских экономических операторов в Армении. Их нарушение не только нанесет ущерб инвестиционному климату республики, но и не останется без должной реакции с российской стороны», — сказал он.

По словам Галузина, представители армянского руководства заверяли, что российским инвестициям ничего не угрожает, однако эти заявления «не во всем совпадают с реальностью». Он сослался на мнение экспертов, утверждающих, что в республике «наблюдаются признаки «передела собственности» по политическим мотивам».

В качестве примера Галузин привел продолжающуюся национализацию компании «Электрические сети Армении», которая принадлежит российскому миллиардеру армянского происхождения, президенту группы компаний «Ташир» Самвелу Карапетяну. Замминистра усомнился в правдивости заявлений армянского руководства о том, что речь идет о возвращении в казну незаконных средств и стремления повысить эффективность предприятия, и выразил мнение, что «это больше походит на политически мотивированную расправу над одним из конкурентов на внутренней арене».

«Показательно, что до того, как предприниматель появился в политической жизни республики, к работе компании не было никаких претензий. При этом новые управленцы, насколько можно судить, не сильно преуспели во главе предприятия, в которое были инвестированы сотни миллионов долларов», указал Галузин.

Он также заявил, что в Москве со всей серьезностью воспринимают заявления нынешних властей Армении о необходимости продажи третьей стране концессии Южно-Кавказской железной дороги (ЮКЖД), принадлежащей РЖД. В Ереване говорят, что российское присутствие лишает страну конкурентных преимуществ из-за угрозы западных санкций, тогда как в реальности российский железнодорожный оператор многие годы инвестирует все доходы в поддержку, обновление и развитие армянской ж/д инфраструктуры, пояснил Галузин.

Настойчивые попытки властей республики продвинуть вопрос о продаже концессии без убедительного объяснения, зачем это нужно российской стороне, «могут свидетельствовать о том, что за ними кроется намерение обеспечить изъятие и передачу железных дорог в интересах геополитических проектов других государств», резюмировал замглавы МИД.

ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» является 100%-й «дочкой» РЖД. ЮКЖД управляет системой железнодорожного транспорта Армении на основе концессионного соглашения, заключенного РЖД и Арменией в 2008 году. Соглашение подписано на 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что в отношении российского бизнеса, работающего в Армении, проявляются «недружественная линия и откровенные двойные стандарты». «То, что происходит с предприятиями и целыми отраслями, <…> сложно назвать иначе, чем „рейдерский захват“», — сказал он.