Власти Армении распространяют негативную информацию о российских предприятиях в республике, чтобы обесценить активы и вынудить владельцев избавиться от них. Об этом заявил замглавы Совбеза РФ Алексей Шевцов, передает «Интерфакс».

По его словам, в России замечают признаки того, что Ереван пытается незаконно присвоить промышленные и инфраструктурные компании в Армении, которые находятся в российской собственности.

Для этого вокруг них создают негативный фон — сообщают о недостатке финансирования, пагубном влиянии на инвестиционный климат, ущербе экологии и низких зарплатах сотрудников, перечислил Шевцов.

Власти республики рассчитывают, что под таким давлением российские предприятия будут терять репутацию и владельцам ничего не останется, как избавиться от них, сказал он.

По оценке замсекретаря СБ, такие действия станут «выстрелом в ногу» для экономики Армении. Он пояснил, что благодаря российскому бизнесу в республике созданы «десятки тысяч» рабочих мест и вклад в ВВП страны является «значительным».

Шевцов, в частности, обратил внимание на попытки армянских властей присвоить компанию «Электрические сети Армении», которая принадлежит российскому миллиардеру армянского происхождения, президенту группы компаний «Ташир» Самвелу Карапетяну.

«С середины 2025 года команда [премьера Никола] Пашиняна последовательно ведет дело к национализации компании <…>, что фактически является рейдерским захватом», — цитирует Шевцова ТАСС.

Он напомнил, что парламент республики принял закон, позволяющий назначить временного государственного управляющего «Электрических сетей Армении», но Стокгольмский арбитраж приостановил решение и «призвал воздержаться от, по сути, экспроприации».

Замглавы Совбеза отметил, что Карапетян является лидером «крупнейшей оппозиционной партии» («Сильная Армения») и политическим оппонентом Пашиняна, а его компания принесла бюджету страны в 2025 году около $30 млн в виде налоговых отчислений.

В апреле Карапетян, претендовавший на пост премьер-министра Армении, сообщил, что запустил процесс отказа от всех гражданств, кроме армянского (у бизнесмена также есть паспорта России и Кипра). Согласно Конституции республики, кандидат на пост премьер-министра должен в течение последних четырех лет иметь только армянское гражданство и постоянно жить в этой стране. Основатель «Ташира» этому требованию не соответствовал. В июне Карапетян заявил, что будет гражданином только Армении «в тот день, когда в этом будет необходимость, то есть когда я буду провозглашен премьер-министром».

На предпринимателей, не согласных с политикой Пашиняна, оказывают давление так же, как и на российский бизнес, подчеркнул Шевцов.

«Как мы видим, экономические „кнут и рейдерство“ становятся вполне рабочим инструментом армянских властей», — подытожил он.

Накануне, 17 сентября, секретарь Совбеза Сергей Шойгу резко раскритиковал политику Еревана в отношении России и интеграционных структур на евразийском пространстве. Он также обвинил власти Армении в недружественных действиях и применении «двойных стандартов» к российскому бизнесу в республике.

«То, что происходит с предприятиями и целыми отраслями, <…> сложно назвать иначе, чем „рейдерский захват“. При этом аргументы выдвигаются откровенно нелепые», — заявил Шойгу.

Он подчеркнул, что в 1990-е годы Россия «спасла» Армению от экономического и энергетического коллапса, однако нынешние власти нацелились на разрыв связей с РФ и сближение с Западом.