Сотрудники Йеллоустонского национального парка к началу сентября извлекли из гидротермальных зон более 20 100 единиц мусора, 5 600 камней и палок и свыше 280 головных уборов. Этот сезон стал рекордным, говорится в отчете Йеллоустонской вулканической обсерватории Геологической службы США.

Часть предметов туристы бросают намеренно, другие случайно роняют с настилов или теряют из-за сильного ветра. Больше всего мусора скапливается в популярных местах, включая бассейн гейзеров Мидуэй с Большим призматическим источником и район Старого Служаки.

Среди самых необычных находок оказались пять наушников AirPods, карта Uno, ингалятор, три значка авиакомпании Delta и три подставки для мячей для гольфа. Геологи также обнаружили шесть зубных кап Invisalign, 15 накладных ногтей и комок розового детского слайма с блестками, прилипший к гейзериту.

В термальных районах нашли восемь игрушечных гоночных машин, двух резиновых уток, 22 фигурки, четыре карты и фигурки с покемонами, семь моментальных фотографий и игрушку McDonald’s 2010 года. Одной из любимых находок сотрудников стала миниатюрная копия книги «Дневники вампира» размером около пяти сантиметров.

К более привычному «улову» относятся 54 крышки от объективов, 47 резинок для волос, 42 карандаша, 36 пар солнцезащитных очков, 20 гостиничных ключ-карт и 17 детских пустышек.

За лето сотрудники собрали более $18 в монетах, включая песо, иены, евро и канадские доллары. В USGS напомнили, что горячие источники не являются колодцами желаний: монеты способны засорять каналы и вредить бактериальным и водорослевым образованиям.

Годом ранее команда извлекла более 13 тыс. единиц мусора, 4 тыс. камней и палок и свыше 300 головных уборов. Для этого сотрудники прошли около 2 100 км по дорожкам и настилам и проехали более 18 тыс. км между термальными районами парка.

Среди самых необычных находок 2025 года были сандалия Birkenstock, коробка с оставшимися внутри кусками пиццы, поддельная панама Louis Vuitton, плюшевая коала и снимок гейзера Эксельсиор, обнаруженный в кратере самого Эксельсиора.

В 2026 году сотрудники собрали примерно на 55% больше мусора, чем годом ранее. Даже небольшой предмет может перекрыть подачу воды, изменить направление стока или повлиять на режим извержений. Из-за мусора источник Морнинг-Глори изменил цвет, а гейзер Минит после попадания камня в жерло в 1947 году так и не вернулся к прежней высоте.