При принятии решения о передаче под временное управление российских активов компаний Nestlé и «Ашан» учитывалось, что речь идет о компаниях из недружественных стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Одним из факторов, который учитывался при принятии этого решения, было то, что это недружественные страны, и то, что это недружественные страны, которые сейчас самым активным образом вовлечены в военные действия против нашей страны», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что эти страны также вовлечены в нанесение ударов ВСУ по объектам российской мирной экономической инфраструктуры.

По словам Пескова, принимались во внимание и «иные факторы рабочего характера». Он отметил, что указ президента России Владимира Путина касается только введения внешнего управления в компаниях, других решений пока не принималось.

Отвечая на вопрос, почему временным управляющим была выбрана структура «Л.Е.В. Менеджмент», Песков пояснил, что эта компания «наилучшим образом соответствовала необходимым параметрам».

17 сентября Владимир Путин своим указом передал во временное управление малоизвестного АО «Л.Е.В. Менеджмент» активы компаний Auchan, Nestlé и «Лемана Про» (бывший Leroy Merlin).

В пресс-службе Nestlé заявили, что компания предпримет необходимые шаги для защиты своих прав и обеспечения непрерывности работы. «АШАН Ритейл Россия» и «Лемана ПРО» попросили разъяснить решение президента.

В августе источники «Коммерсанта» сообщали, что компания «КС Логистика» просила Путина ввести временное управление в пяти российских структурах Nestlé, поскольку компания не расширяет мощности и не экспортирует произведенные в России товары.