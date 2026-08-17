Малоизвестное на рынке ООО «КС Логистика» обратилось к президенту России Владимиру Путину с просьбой ввести временное управление в пяти российских структурах компании Nestle. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, речь идет о юрлицах «Нестле Россия», «Нестле Кубань», «Сириал Партнерс Рус», «ЦПБ Нестле» и «Атриум Инновейшенс Рус». Инициатор обращения к Путину объяснил свою просьбу тем, что у Nestle нет планов по расширению мощностей, а экспорт произведенных в России товаров прекращен.

Обращение направлено в аппарат вице-премьера Дмитрия Патрушева, утверждает другой собеседник «Ъ». По его данным, отзыв планируется подготовить до конца года.

Российский офис Nestle не получал запросов от госорганов по поводу обращения «КС Логистики», заявили изданию в компании. Там добавили, что офисы и фабрики продолжают работать в России и выполнять свои обязательства.

Производственные площадки Nestle в РФ расположены в Калужской, Вологодской, Самарской, Владимирской областях, Пермском и Краснодарском краях. Они выпускают кофе, кондитерские изделия, детское питание и корма для домашних животных.

Гендиректор информационно-консалтингового агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров оценил стоимость российского бизнеса Nestle с текущим портфелем брендов в 120—125 млрд рублей, а с учетом нераспределенной прибыли на счетах ― в 160—170 млрд.

Консультант по M&A (слияниям и поглощениям) Иван Пешков назвал сумму 130—150 млрд рублей.

Формально временное управление не предусматривает изъятия актива, отметила управляющий партнер антикризисного агентства «Поправка Бизнеса» Наталия Поправко. Однако часто после этой процедуры бизнес через конфискацию или продажу переходит российскому инвестору.