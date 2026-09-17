Саудовская Аравия столкнулась с сокращением запасов ракет-перехватчиков и попросила Францию, Великобританию, Пакистан и Египет помочь с противовоздушной обороной на фоне атак хуситов, пишет Associated Press со ссылкой на двух региональных чиновников.

По словам собеседников AP, Эр-Рияд ищет у союзников дополнительные средства ПВО и возможность развертывания систем для защиты от ракет и беспилотников. Истощение запасов связано в том числе с повышенным спросом на американские перехватчики на фоне продолжающейся войны с Ираном. Ни одна из стран пока публично не объявляла о направлении военной помощи Саудовской Аравии.

Новая тревога возникла после того, как саудовская коалиция сообщила об уничтожении беспилотника хуситов к югу от Мекки. По ее версии, аппарат был сбит до входа в закрытое воздушное пространство над главным священным городом ислама. Представитель коалиции Турки аль-Малики назвал безопасность Мекки и паломников «красной линией». Сами хуситы отрицают, что пытались атаковать Мекку.

Это происходит на фоне резкой эскалации войны в Йемене. Хуситы атакуют саудовские города и нефтяную инфраструктуру, а Эр-Рияд отвечает массированными авиаударами. Reuters пишет, что за неделю саудовская авиация нанесла по Йемену до 450 ударов. Под угрозой оказались и маршруты экспорта нефти через Красное море.

На этом фоне наследный принц Мухаммед бен Сальман уже обращался за поддержкой к президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси. При этом западные союзники пока избегают прямого вступления в конфликт, ограничиваясь дипломатической и разведывательной поддержкой.