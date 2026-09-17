Турецкая полиция задержала гражданина России, обвиняемого в убийстве модели и участницы конкурса «Миссис Россия — Вселенная» Натальи Божук. Об этом написала в своем телеграм-канале официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк.

По версии правоохранительных органов, убийство произошло в результате конфликта на почве личной неприязни между женщиной и ее знакомым в одном из населенных пунктов Одинцовского городского округа в Подмосковье.

Жертва скончалась от ранений, нанесенных мужчиной в ходе ссоры. После ее смерти фигурант дела попытался скрыть следы преступления. По факту убийства было возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 105 УК России).

Полицейские установили, что обвиняемый покинул Россию вскоре после совершения преступления и вылетел из аэропорта Внуково в Турцию, после чего направился в другую страну, сообщила Волк.

«Сотрудниками ГУ МВД России по Московской области по каналам Интерпола был направлен срочный запрос турецким коллегам. Полученная информация позволила установить дальнейший маршрут разыскиваемого», — рассказала она.

Мужчину объявили в международный розыск. Он был задержан благодаря совместным действиям сотрудников Национального центрального бюро Интерпола МВД России, Главного управления ведомства по Московской области и их коллег из Турции. Обвиняемый помещен под стражу.

KP.RU писало, что останки 39-летней Натальи Божук были обнаружены в лесу 27 июля. Части тела были разложены по пакетам. Состояние трупа свидетельствовало о том, что Божук погибла вскоре после того, как перестала выходить на связь с близкими 17 июля.

По информации издания, за полгода до гибели у Божук появился ухажер, которого она встретила после поста в соцсетях о поиске «нового любовника».

После убийства следователи проверили записи с камер видеонаблюдения, на которых было видно, как мужчина несколько дней подряд выходил из подъезда Божук с тележкой, груженной пакетами. При этом он хромал, ходил с перебинтованной рукой и синяком под глазом. Знакомые погибшей предположили, что она «билась за свою жизнь изо всех сил».