В Европе растет спрос на частные оборонные компании, которые способны массового производить дешевые ракеты и перехватчики, пишет Reuters. В их числе эстонский стартап Frankenburg, которые планирует выпускать до 100 ракет в день, и британский Cambridge Aerospace, нацеленный на создание 2,5 тыс. перехватчиков в месяц к концу марта 2027 года.

В статье отмечается, что боевые действия на Украине и Ближнем Востоке показали: в современных конфликтах оружие расходуется быстрее, чем многие страны успевают его восполнять.

«Если вам кажется, что у вас достаточно крылатых ракет на складах — вероятно, это не так», — говорит аналитик Международного института стратегических исследований Дуглас Барри.

По оценке гендиректора Cambridge Aerospace Стивена Барретта, Россия способна запустить до 900 беспилотников за одну ночь. «Попытки перехватывать их традиционными средствами, как иногда делали США на Ближнем Востоке, обойдутся в миллиарды долларов за ночь — а это попросту невозможно ни для одного из союзников США», — сказал он.

Технический директор Frankenburg Андреас Бапперт считает, что новые системы должны снизить стоимость перехвата в 10—20 раз — с €20 млн до €1—2 млн.

Впрочем, уточняет агентство, большинство новых дешевых систем рассчитаны не на баллистические ракеты и самолеты, как американский Patriot, а на дроны и крылатые ракеты — то есть дополняют сложные комплексы, а не заменяют их.

На этом фоне украинский стартап Fire Point объаявил о планах создать перехватчик именно баллистических ракет — стоимостью менее €1 млн (это от одной шестой до четверти цены Patriot). Для сравнения: облегченную версию Patriot в этом году представил и сам Lockheed Martin, но даже при цене вдвое ниже PAC-3 она остается дороже, чем цель стартапов, и не пойдет в производство раньше 2028 года.

Fire Point рассчитывает показать готовый к работе перехватчик уже к середине 2027 года. Обычно разработка и испытания такой техники занимают десятилетия, но компания сократила этот срок до нескольких лет, пояснила ее гендиректор Ирина Терех.

«Проблема Европы не в том, что нет технологий — а в промышленных мощностях: способности производить, сертифицировать и восполнять системы в масштабах, которые требуют современные конфликты», — сказал Reuters основатель европейского стартапа Destinus Михаил Кокорич.

В августе Cambridge Aerospace привлекла $300 млн на расширение производства, а Destinus готовится к IPO и ищет дополнительное финансирование, отмечает Reuters. Агентство напоминает, что в июне Нидерланды заказали у Destinus 700 крылатых ракет Ruta Block 2 для Украины на сумму €250 млн, а Минобороны Великобритании выделило компании Cambridge Aerospace первые контракты на перехватчики Skyhammer.

Ранее Генеральный инспектор Пентагона в первом докладе о последствиях войны с Ираном признал, что она привела «к стратегическому дефициту запасов» передовых вооружений США. До этого эксперты оценивали, что военным подрядчикам понадобится около трех лет, чтобы восстановить запасы современных ракет и комплексов ПРО до довоенного уровня.