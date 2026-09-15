Офис Генерального инспектора Пентагона опубликовал первый доклад о последствиях войны с Ираном. В документе, как передает AP, говорится о нехватке передового вооружения у армии США и впервые приводится наиболее полная оценка ущерба, нанесенного американским самолетам, военным базам и дипломатическим представительствам на Ближнем Востоке.

Доклад охватывает период с 1 апреля по 30 июня. Согласно его выводам, конфликт «привел к стратегическому дефициту запасов» передового оружия и выявил проблемы в американской оборонной промышленности, из-за которых арсеналы сложно пополнять.

Ранее эксперты оценивали, что военным подрядчикам понадобится около трех лет, чтобы восстановить запасы современных ракет и комплексов ПРО до довоенного уровня. Минобороны США неоднократно отрицало нехватку боеприпасов. 14 сентября президент Дональд Трамп заявил в соцсети, что США производят «больше элитного оружия, чем когда-либо в истории». По его словам, американский арсенал на Ближнем Востоке пополняется ежедневно.

Инспекция признала, что иранские удары повредили или разрушили сотни зданий и других сооружений на американских базах в Кувейте, Бахрейне, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии, Ираке, Омане и Иордании.

В докладе уточняется, что обстрел военно-морской базы в Бахрейне серьезно осложнил снабжение американского флота в регионе. До атаки она была главным логистическим центром ВМС, однако затем Центральному командованию США (CENTCOM) пришлось перенаправить грузопотоки, в результате чего логистические циклы, необходимые для поддержки американских операций на Ближнем Востоке, увеличились до 14—18 дней, подсчитали инспекторы.

По данным доклада, в результате иранских атак США потеряли десятки самолетов и беспилотников. Среди них было до 30 дронов MQ-9 Reaper стоимостью около $30 млн каждый.

Кроме того, были повреждены или уничтожены семь самолетов-заправщиков KC-135. Пять из них находились на земле в Саудовской Аравии, еще один потерпел крушение в Ираке после столкновения с другим KC-135. В результате погибли шесть военнослужащих. Еще один вертолет упал в Аравийское море, его пилот погиб. В докладе отмечается, что эти потери произошли не в ходе боевых действий.

Еще 11 военнослужащих отмечены как «погибшие в бою» в Кувейте, Ираке, Иордании и Саудовской Аравии.

В отчете впервые приведены данные об ущербе дипломатическим представительствам США в регионе. Его сумма оценивается в $184 млн, повреждения в результате иранских ударов получили объекты в Ираке, Кувейте, Саудовской Аравии и ОАЭ.

В конце июля глава Пентагона Пит Хегсет сообщил Конгрессу, что к тому моменту война обошлась США в $37,5 млрд.