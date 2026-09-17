Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что ужесточение политики Буэнос-Айреса вокруг Мальвинских (Фолклендских) островов было «запущено» комментарием Дональда Трампа о возможном пересмотре позиции США по спорному архипелагу, сообщает EFE.

31 августа Трампа спросили о поддержке Вашингтоном британской позиции по островам. Он ответил, что «всегда пересматривает все позиции». По словам Милея, именно эта реплика стала спусковым крючком для нового курса, хотя само правительство готовило его около трех лет.

Уже 4 сентября власти Аргентины начали санкционные процедуры против 45 физических и юридических лиц, которые, по версии Буэнос-Айреса, связаны с разведкой и добычей углеводородов в районе островов без разрешения Аргентины. Через четыре дня список расширили еще на 15 фигурантов — всего до 60.

Кроме того, правительство подало уголовные жалобы против пяти компаний, связанных с нефтегазовыми проектами в районе Мальвин, и объявило о развитии интегрированной военно-морской базы в Ушуайе. По данным EFE, строительство объекта примерно в 700 км от островов планируется начать в январе; проект оценивается в $450 млн и рассчитан на четыре года.

Милей отвергает обвинения оппозиции в том, что возвращение темы Мальвин связано с выборами 2027 года. Он утверждает, что стратегическое сближение с США дает Аргентине больше возможностей для продвижения своих территориальных претензий.

Лондон, в свою очередь, заявляет, что его приверженность островам остается неизменной. Официальной смены позиции Вашингтона также пока не было. Но Буэнос-Айрес решил не ждать, пока США окончательно определятся: одна осторожная фраза Трампа уже превратилась в 60 санкционных производств, уголовные жалобы и новую базу.