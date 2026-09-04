Президент Аргентины Хавьер Милей в телеобращении к нации подтвердил претензии на Фолклендские острова, имеющие статус британской заморской территории. Он пригрозил жесткими санкциями иностранным нефтяным компаниям, работающим вблизи архипелага. Глава государства также пообещал увеличить ресурсы на строительство военно-морской базы на Огненной Земле — самой южной территории страны, откуда до островов менее 500 км.

«Мальвинские острова [испаноязычное название Фолклендов] являются частью Аргентины как исторически, так и юридически. Это не обсуждается», — заявил Милей (цитата по Clash Report).

Он предупредил, что против государственных и частных компаний, которые участвуют в разработке нефтяного месторождения возле островов, будут применены экономические и дипломатические меры.

«Тем, кто ведет свою деятельность на наших островах за спиной аргентинского правительства, придется выбирать между незаконным предприятием на спорной территории и прибыльной и безопасной деятельностью в суверенной стране с четкими правилами и предсказуемостью. Нельзя совмещать и то, и другое», — сказал Милей.

Речь идет о месторождении Sea Lion («Морской лев») в 220 км к северу от Фолклендских островов. Оно было открыто в 2010 году и оценивается как крупнейшее в Южной Атлантике (около 1,7 млрд баррелей нефти). Его разработку ведут британская Rockhopper Exploration и израильская Navitas Petroleum. Начало бурения планируется на ближайшие месяцы, а добыча может начаться в 2028 году.

Аргентина убеждена, что месторождение находится в подконтрольных ей водах. Ее власти считают, что указанные компании действуют без разрешения Буэнос-Айреса.

«Если мы не примем оперативных мер, у них появится материальная возможность получить доступ к нефти, которая находится под нашими морями», — заявил Милей.

По его словам, население Фолклендских островов не может на законных основаниях решать вопрос об их принадлежности, потому что для этих людей продолжается «колониальная история». Тем самым президент Аргентины подтвердил, что отрицает результаты референдума 2013 года, на котором 99,8% участников проголосовали за то, чтобы остаться британской заморской территорией.

Фолклендские острова находятся под контролем Великобритании с 1833 года. В 1982 году аргентинские войска высадились на островах, что спровоцировало Фолклендскую войну. Бои с британскими войсками длились почти 2,5 месяца, погибли 649 аргентинских военнослужащих, 255 британских солдат и трое мирных жителей. В результате Аргентина отступила и острова вернулись под британский контроль. В статусе британской заморской территории Фолкленды имеют самоуправление, но зависят от Лондона в сферах внешней политики и обороны.

Милей заявил в обращении, что по всему миру дуют «ветры перемен», которые, по его мнению, благоприятны для претензий Аргентины на острова. В частности, президент США Дональд Трамп намекнул, что Вашингтон может пересмотреть позицию по Фолклендам, указал президент Аргентины.

Как пишет The Guardian, Милей сослался на слова Трампа, сказанные им ранее в Белом доме. Когда его спросили, пересматривает ли он позицию США по Фолклендам, Трамп ответил: «Я всегда пересматриваю каждую позицию. Это лишь одна из многих».

«США рассматривают возможность изменения позиции, поскольку знают, что Аргентина является надежным партнером, разделяющим западные ценности, занимает стратегически важное положение и может стать ценным союзником в ближайшие десятилетия», — оценил ситуацию Милей.

Британский военный аналитик Крейг Лэнгфорд высказал мнение, что у Аргентины практически нет шансов забрать под свой контроль Фолклендские острова с помощью военной силы. Модернизация аргентинской армии, включая закупку истребителей F-16 и бронетехники, решает старые проблемы, но не создает возможности для успешной военной кампании, пишет он на сайте UK Defence Journal.

В то же время на островах постоянно размещен британский гарнизон, у которого имеются истребители Typhoon FGR4 на круглосуточном дежурстве, а также зенитные комплексы, укрепленная авиабаза и регулярно сменяемый пехотный батальон. В нынешних условиях повторение ситуации 1982 года невозможно, заключил Лэнгфорд.