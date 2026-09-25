Началась ликвидация ООО «4 Кота», юридического лица Telegram-канала Baza. В четверг, 24 сентября ликвидатором компании назначен Вячеслав Ерусланов. Об этом стало известно сервису проверки контрагентов Rusprofile, с данными которого ознакомился RTVI.

ООО «4 Кота» зарегистрировано в Москве в сентябре 2018 года и специализируется на деятельности информационных агентств. Учредители компании — медиаменеджер Арам Габрелянов, которому принадлежит 66% организации, и АО «Ньюс Медиа» с долей 34%. По итогам 2025 года выручка «4 Кота» выросла на 91% и составила 189 млн рублей, чистая прибыль за год увеличилась почти в 20 раз — до 95 млн рублей.

В апреле 2026 года Габрелянов и АО «Ньюс Медиа» зарегистрировали новое ООО «База» с тем же распределением долей — 66% и 34% соответственно. Компания также специализируется на деятельности информационных агентств. Гендиректором стала Татьяна Хохлова, ранее возглавлявшая ООО «4 Кота». На АО «Ньюс Медиа» зарегистрирован товарный знак Baza.

В сентябре 2025 года Габрелянов сообщил, что приобрел 100% Telegram-канала Baza.

Baza — российское интернет-издание и Telegram-канал, созданный в 2019 году. Проект специализируется на новостях, происшествиях и журналистских расследованиях. На сайте Baza ООО «4 Кота» указано в качестве компании, которой принадлежит приложение издания.