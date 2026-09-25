КПРФ недовольна результатами выборов в Госдуму, голосование в республиках на Кавказе «не вмещается ни в какие рамки», неприятно удивили итоги в новых регионах. Как передает корреспондент RTVI, об этом в ЦИК РФ заявил лидер коммунистов Геннадий Зюганов.

«Я никаких претензий не высказываю, но я за то, чтобы уважали народ, уважали его политическую волю», — сказал Зюганов.

Парламентарий напомнил, что участвовал в девяти выборах в Госдуму, и заявил, что понимает, «что такое проводить кампанию в условиях войны, когда президент трижды вынужден был обращаться к гражданам страны, чтобы выборы были честные, достоверные, чтобы им граждане доверяли и они максимально способствовали сплочению общества и обеспечению нашей совместной победы».

Зюганова порадовало то, что КПРФ услышали люди, которые обеспечивают научный прорыв, — «без этого мы не справимся ни на поле брани, ни обеспечим мировые темпы роста, а мы сползли почти до нуля — это ненормально».

Лидер коммунистов отметил хорошие результаты партии во многих национальных республиках.

«Очень порадовали многие национальные республики, которые понимают, что сплочение, прежде всего, должно быть обеспечено на национально-культурной почве. У нас многонациональная страна, русские совершили гигантский подвиг, собрав под свои знамена 190 народов и народностей, не порушив ни одной веры, ни одной культуры, ни одной традиции», — сказал Зюганов.

В подтверждение он привел данные ЦИК, согласно которым в Марий Эл КПРФ набрала почти 30% голосов избирателей, а «Единая Россия» — 43%, в Республике Алтай у КПРФ около 28%, а у ЕР — 44%, в Хакасии у КПРФ 26%, у ЕР — 40%, в Якутии у КПРФ 25%, а у «ЕР» — 43%, в Бурятии у КПРФ 24%, а у «ЕР» — 50% голосов.

«А вот то, что случилось у нас в ряде республик на Северном Кавказе, — это не вмещается ни в какие рамки, и это не соответствует установке президента обеспечить выборы, которым граждане бы доверяли», — заявил лидер коммунистов.

В Дагестане, по словам Зюганова, «никогда не может того результата, который написали в протоколах», там КПРФ получила 2,45%.

«В Ингушетии еще хуже. Ну, не буду дальше распространяться», — сказал он.

Из того, что «очень удивило и поразило», Зюганов назвал итоги голосования в новых регионах — при том, что партия регулярно направляла гумконвои.

«Но когда в Луганской Народной Республике написали результат, я не хочу его приводить. Понимаете, мне неудобно, что Компартия России получила там на выборах меньше 5%», — сказал Зюганов в ЦИК.

В противовес он привел данные голосования за коммунистов в этих регионах, когда они находились под контролем Украины.

«И когда пишут этот результат, хочу напомнить тому, кто писал: там за коммунистов голосовали 45%, и меньше 30% не было ни в Донецке, ни в Луганске, ни в Запорожье, ни в Херсоне», — констатировал коммунист.

Он подчеркнул, что «говорит на будущее — надо очень внимательно и бережно относиться к этому».

«Мы полностью поддерживаем все усилия президента и считаем, без победы мы не справимся, но победа обеспечивается сплоченной, умной и грамотной политикой», — предупредил Зюганов.

Без союзников в большой войне еще никто никогда не выиграл, добавил коммунист.

В беседе с RTVI депутат Сардана Авксентьева заявила, что «Новые люди» довольны итогами выборов в Госдуму.