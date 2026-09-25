24 сентября президент США Дональд Трамп принял в Белом доме председателя КНР Си Цзиньпина. Американский лидер делал акцент на их теплых отношениях, однако за закрытыми дверями политики, вероятно, не смогли прийти к согласию по наиболее острым вопросам — Тайвань, искусственный интеллект и война в Иране. Подробнее о том, что пишут западные СМИ о визите товарища Си в Вашингтон, — в материале RTVI.

Reuters:

Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме председателя КНР Си Цзиньпина на пышном саммите, который был полон символизма, но скуден на содержательные моменты. Он не показал никаких признаков прорыва в таких острых вопросах, как искусственный интеллект, торговля, Тайвань и война с Ираном.

Два лидера и их жены присутствовали на государственном ужине — торжественном мероприятии с сибасом в кунжутной корочке, на котором также было множество гостей, в том числе руководители технологических компаний. За воротами группа громко протестующих выкрикивала лозунги вроде «Китай, вон из Гонконга», которые были отчетливо слышны лидерам, позировавшим для фотографий на ступенях Белого дома, застеленных красной ковровой дорожкой.

Си Цзиньпин заявил, что они с Трампом провели углубленные дискуссии и достигли «общего понимания по многим вопросам», что обеспечило «новые стратегические ориентиры для китайско-американских отношений». Он не стал вдаваться в подробности.

The New York Times:

24 сентября Трамп заявил, что «никогда еще не ладил лучше» с председателем КНР Си Цзиньпином. День был отмечен военными авиашоу, подарком в виде панд и пышными церемониями, которые замаскировали значительные разногласия по вопросам искусственного интеллекта и торговли.

Лесть стала кульминацией дня, в течение которого Трамп, казалось, был сосредоточен на развитии личных отношений с Си для укрепления связей между двумя странами. В то же время как Си временами был более прямолинеен в отношении стоящих перед ними проблем.

Два лидера, похоже, затронули насущные вопросы за кулисами Трамп заявил, что в планах было обсуждение тем безопасности и «сверхразума» — его попытку переосмыслить искусственный интеллект, технологию, которая в последние недели вызвала глобальную обеспокоенность. Согласно официальному китайскому отчету о переговорах, на частной встрече лидеры также поговорили о торговле, Тайване, Ближнем Востоке и ***** [военном конфликте] на Украине.

The Guardian:

Демократы в Сенате раскритиковали саммит Трампа с Си Цзиньпином, заявив, что на нем приоритет отдавался показной мишуре, а не содержанию обсуждения важнейших вопросов. Не было никаких признаков того, что короткая встреча за закрытыми дверями привела к прорывам в решении таких сложных вопросов, как искусственный интеллект, торговля, Тайвань и война с Ираном.

Страны договорились продлить до 10 января соглашение о приостановке торговой войны, но эксперты отметили, что других очевидных ощутимых результатов пока немного.

Ожидалось, что Си Цзиньпин будет настаивать на том, чтобы Трамп прекратил продажу оружия Тайваню. После своего визита в Китай в мае Трамп заявил, что приостанавливает поставку Тайваню оружия на сумму около $14 млрд, назвав это «очень хорошим козырем на переговорах», что вызвало недовольство у некоторых союзников США в Азии.

Le Monde:

В то время как Трамп в день, отмеченный пышными торжествами, приветствовал «поистине великую дружбу» с лидером Китая, Си Цзиньпин использовал свой государственный визит, чтобы обозначить «красные линии» КНР в отношении искусственного интеллекта, Тайваня и войны с Ираном.

За всей этой помпезностью и символическими жестами, такими как полет лидеров на вертолете Marine One, переговоры были сосредоточены на напряженности, которая продолжает разделять две крупнейшие экономики мира.