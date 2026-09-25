Премия «Мосты в будущее» 27 сентября начнет принимать заявки от некоммерческих проектов в сфере благотворительности, образования и культуры. Лауреаты получат пожертвование от фонда «Рубикон времени» в размере до 10 млн рублей. Премию в мае 2026 года учредила семья Рубена Варданяна и Вероники Зонабенд.

Прием заявок продлится до 27 ноября 2026 года. Подать заявку можно через форму на сайте фонда-организатора rubikonvremeni. ru. В первом сезоне участвовать могут только российские НКО и инициативы, чьи проекты работают от двух до семи лет. Особый фокус организаторы делают на региональных проектах.

Конкурс пройдет в трех номинациях: «Мост в будущее. Благотворительность», «Мост в будущее. Образование» и «Мост в будущее. Культура». Эксперты будут оценивать проекты по трем критериям — настойчивости, жизнестойкости и чуткости. Под настойчивостью организаторы понимают упорство команды при нехватке ресурсов, под жизнестойкостью — несколько пройденных циклов, первые результаты и профессиональную команду, под чуткостью — умение точно определить проблему людей и предложить продуманный ответ. Общим основанием оценки станет влияние проекта. Каждую заявку рассмотрят не менее двух экспертов.

Эксперты начнут работать с проектами в январе, жюри — в марте. Шорт-лист опубликуют в апреле, а имена лауреатов первого сезона объявят 25 мая 2027 года — в день рождения Рубена Варданяна.

Помимо денег лауреаты получат экспертное сопровождение: консультации, встречи с менторами и возможность представить идеи патронам, попечителям и участникам сообщества Noôdome. Проекты из шорт-листа получат годовую информационную поддержку и встречи с ментором.

В жюри вошли психолог, академик РАО Александр Асмолов, декан экономического факультета МГУ Александр Аузан, писатель Евгений Водолазкин, актриса Татьяна Друбич, основатель центра «Дети Марии» Мария Елисеева, ректор МФТИ Дмитрий Ливанов, психолог Марина Мелия, директор ГМИИ имени Пушкина Екатерина Проничева, президент «Рыбаков Фонда» Екатерина Рыбакова, учредитель фонда «Абсолют помощь» Александр Светаков, актриса Юлия Снигирь, член совета директоров школы «Сколково» Ксения Франк и профессор СПбГУ Татьяна Черниговская. Жюри возглавила Вероника Зонабенд. Состав экспертов — около 45 человек — организаторы объявят отдельно.

«Нам важно найти тех, кто увидел другой берег и уже строит мост туда, где раньше это казалось невозможным, и собрать вокруг таких проектов разных людей», — сказала Зонабенд.

«Мне очень близка идея премии: искать именно такие проекты, у которых уже есть результат и внутренняя сила двигаться дальше, и помогать им расти», — отметила Юлия Снигирь.

Руководитель премии — бывший директор фонда помощи хосписам «Вера» Елена Мартьянова. Независимым аудитором выступит компания ДРТ.