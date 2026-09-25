Иран рассматривает сценарий расширения конфликта с США и Израилем вплоть до боевых действий в Индийском океане, если они возобновят удары по территории страны, заявил советник верховного лидера исламской республики Яхья Рахим Сафави

«Конфликт может расшириться — после того, как он перекинулся из Персидского залива и Ормузского пролива в Красное море — и затронуть Индийский океан или другой регион», — сказал Сафави в интервью иранскому агентству Defa Press.

Он отметил, что Вооруженные силы Ирана рассматривают такой сценарий только в том случае, если США и Израиль атакуют объекты на территории исламской республики и нанесут ущерб национальным интересам страны.

Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно делал противоречивые заявления вокруг войны с Ираном. С одной стороны, американский лидер не исключает заключения сделки с Тегераном после промежуточных выборов в Конгресс, с другой — угрожает возобновлением ударов.

Конфликт продолжается с 28 февраля 2026 года, когда США и Израиль нанесли удары по Ирану. Тегеран в ответ установил блокаду Ормузского пролива, через который экспортируется порядка 25% нефти.

Проиранское йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) в сентябре фактически взяло под контроль побережье и острова в Баб-эль-Мандебском проливе. Через эту морскую артерию проходит около 20% всей мировой торговли.