Южнокорейские специалисты будут проходить стажировку в Научно-исследовательском клиническом институте детства в Подмосковье. Об этом сообщила 360.ru доктор медицинских наук, заместитель директора института по клинико-организационной работе Лолита Пак.

«Ассоциация медиков Южной Кореи планирует приехать в наш институт на стажировку», — сказала она.

Пак подчеркнула, что современные подходы педиатров Московской области становятся сегодня объектом интереса профессионального сообщества, которое внедряет предлагаемые инициативы как на территории страны, так и за границей.

По ее словам, Подмосковье добилось лидирующих позиций по ряду аспектов. Так, рассказала она, губернаторский проект «Наш участковый врач» пользуется широкой популярностью. После того как он показал востребованность на территории области, идею «приняли на вооружение» во многих субъектах и приступили к ее реализации.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила о награждении столичного проекта по раннему выявлению риска сердечно-сосудистых заболеваний на базе генеративного ИИ в рамках первого Глобального диалога по управлению искусственным интеллектом и саммита «ИИ во благо» в Женеве.

По ее словам, предложенная технология позволяет комплексно выстраивать процессы от разработки технологий и их применения в клинической практике до постоянного контроля за эффективностью.

В ходе мероприятия российская делегация приняла участие во встрече с представителями Всемирной организации здравоохранения, по результатам которой было предложено включить столичный Центр диагностики и телемедицины в международный консорциум и привлечь специалистов из Москвы к работе, связанной с компьютерным зрением.