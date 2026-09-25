Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил об отправке военнослужащих, радаров и систем обороны в Саудовскую Аравию для защиты нефтяного узла Янбу на Красном море. По его словам, решение согласовано с саудовскими властями. Об этом он заявил вечером 24 сентября в интервью TF1 и France 2, передает Le Monde.

«Мы направим военные средства — то есть солдат, радары, системы обороны, — чтобы защитить объект в Янбу на Красном море», — сказал Макрон.

Он подчеркнул, что задача французских военных — охрана нефтяной инфраструктуры, а не участие в боевых действиях. Численность контингента и сроки отправки пока не названы.

Янбу — порт, через который Саудовская Аравия может вывозить нефть в Красное море в обход Ормузского пролива. К порту ведет нефтепровод через территорию королевства. После ударов беспилотников его работа была остановлена; 22 сентября прокачку возобновили, но, по данным Reuters, на восстановление полной мощности могут уйти недели. Одновременно связанные с Ираном хуситы угрожают саудовскому судоходству в Красном море.

Ормузом Париж намерен заниматься отдельно, дипломатическим путем. Макрон сообщил о контактах с Ираном и Оманом и предложил отделить вопрос судоходства в проливе от переговоров по иранской ядерной программе.

Решение о защите Янбу прозвучало на фоне нового роста нефтяных цен и недовольства стоимостью топлива во Франции. Утром 25 сентября, в 03:32 мск, нефть Brent стоила $105,85 за баррель: после подъема накануне котировки немного снизились на ожиданиях возможной договоренности США и Ирана. Французский президент заявил, что не исключает снижения налогов на топливо, если цены продолжат расти, но предпочел бы добиться их снижения за счет восстановления поставок.

Объявление уже вызвало жаркий спор во Франции. Лидер «Непокоренной Франции» Жан-Люк Меланшон потребовал парламентского голосования, заявив, что размещение военных в Саудовской Аравии означает присутствие Франции в зоне военного конфликта.