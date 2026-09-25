Дежурные силы ПВО в ночь на 25 сентября перехватили и уничтожили 592 украинских беспилотника над регионами России, сообщило Минобороны РФ в пятницу, 25 сентября. Несколько дронов сбили на подлете к Москве, в Пермском крае и Белгородской области есть погибшие, в Воронеже и Ульяновске — раненые.

«В течение прошедшей ночи в период с 20:00 мск 24 сентября до 8:00 мск 25 сентября дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 592 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Тверской, Тульской, Самарской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края, Пермского края, Удмуртской Республики, Республики Татарстан, Республики Крым и над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.

Мэр Москвы Сергей Собянин за ночь трижды сообщал об отражении атак беспилотников, летевших на столицу. Всего за ночь уничтожили 23 БПЛА, рассказал градоначальник в мессенджере MAX. К местам падения обломков выехали специалисты экстренных служб.

В Пермском крае силы ПВО и мобильные огневые группы сбили 39 беспилотников, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.

«При атаке БПЛА от осколочных ранений погиб мужчина. Выражаю искренние соболезнования семье и близким погибшего», — написал он.

По словам губернатора, в крае ликвидируют последствия налета на промышленный объект. Управление Роспотребнадзора по региону следит за качеством воздуха, по предварительным данным, превышений по загрязняющим веществам нет.

В Белгородской области за минувшие сутки ВСУ атаковали регион 97 раз, сообщил врио губернатора Александр Шуваев. ПВО перехватили 169 беспилотников.

«При целенаправленной атаке ВСУ в Волоконовском округе погиб мирный житель. Приношу искренние соболезнования его семье и близким», — написал Шуваев.

По данным оперштаба региона, у поселка Пятницкое дрон ударил по грузовому автомобилю, мужчина погиб на месте, еще один получил множественные осколочные ранения. Всего в области за сутки пострадали семь человек, среди них двое детей в состоянии средней тяжести.

Над Воронежем и как минимум шестью районами Воронежской области ПВО уничтожили 88 беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев. Число пострадавших выросло до 13, среди них шестилетний ребенок, которому помощь оказали на месте. Женщина 1963 года рождения и мужчина 2001 года рождения находятся в реанимации. Обломки дронов повредили многоквартирные и частные дома, фасады, окна, автомобили, а также нежилые и производственные здания, в некоторых местах начались пожары.

В Ульяновске при атаке пострадали восемь человек, сообщил губернатор Алексей Русских. Пятеро находятся в состоянии средней тяжести, у остальных легкие травмы. Беспилотники повредили объекты промышленной и гражданской инфраструктуры, в регионе создали оперативный штаб. В школах города отменили занятия, детские сады продолжают работать. Главное следственное управление СК возбудило уголовное дело о террористическом акте, рассказала РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

На границе Самарской и Ульяновской областей в 6:03 на перегоне Рачейка — Балашейка повреждения получили электровоз и первый вагон пассажирского поезда № 66 Москва — Тольятти, сообщили в Куйбышевской железной дороге. Причиной там назвали «внешнее вмешательство в работу железнодорожного транспорта». Поезд не сошел с рельсов, однако машинист получил травмы. Пассажиры не пострадали. Движение на перегоне восстановили в 9:29.

В Ростовской области ПВО сбили около 50 беспилотников над Каменском-Шахтинским, Новошахтинском и шестью районами, рассказал губернатор Юрий Слюсарь. Обломки повредили Новошахтинский завод нефтепродуктов, руководство предприятия временно остановило его работу.

В Тульской области уничтожили 33 беспилотника, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. В Ефремове обломки повредили остекление нескольких многоквартирных и частных домов, в Каменском и Воловском районах — окна хозяйственных построек. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.