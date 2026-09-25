Макрон заявил, что ЦРУ не предупреждало Францию о возможной атаке российских дронов с моря. Крозетто ранее не подтвердил такое предупреждение и для Италии. Поводом стала публикация испанской El Mundo.

Утром 24 сентября El Mundo со ссылкой на источники написала, что американская разведка предупредила европейские правительства о возможной атаке на Испанию, Францию или Италию. В описанном газетой сценарии дроны могли быть спрятаны в контейнерах на судах и запущены с моря. Издание связало появление этих сведений с периодом после визита директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву 25 августа.

Сначала источники ANSA сообщили, что предполагаемое предупреждение не поступало итальянским властям ни по линии разведки, ни по дипломатическим или военным каналам. Затем министр обороны Гвидо Крозетто написал в X:

«Тревога, которую сегодня утром подняла испанская газета, не находит никакого подтверждения и никому не приносит пользы. Мы и так живем в трудные и нервные времена — незачем подливать масла в огонь».

Вечером Макрон заявил в эфире TF1 и France 2: «ЦРУ не информировало французские службы о такой атаке». При этом он назвал обстановку в Европе тревожной. Президент напомнил об атаке на аэропорт Лейпцига в Германии и, отвечая на вопрос, может ли подобное произойти во Франции, сказал: «Да».

В том же интервью Макрон допустил возможность новой мобилизации 300 тыс. человек в России, назвав такой сценарий «правдоподобным». Париж и Рим оспорили сообщение о полученном предупреждении, но не исключили саму возможность атак. Еврокомиссия также заявила, что ей не известно о конкретном предупреждении.