Google 1 октября запустит на орбиту экспериментальный спутник с ИИ-чипами, который сможет отвечать на простые запросы к нейросети прямо из космоса. Так компания делает первый шаг к созданию орбитальных дата-центров на солнечной энергии, пишет The New York Times (NYT).

По данным газеты, аппарат размером с холодильник под названием MVP выведет на орбиту ракета SpaceX Falcon 9 с базы Космических сил США Ванденберг в Калифорнии. Спутник — часть проекта Project Suncatcher.

NYT называет запуск первым практическим шагом к переносу дата-центров в космос среди крупных технологических компаний. Поддержку этой идее ранее выражали основатель SpaceX Илон Маск, глава Amazon Джефф Безос и руководитель OpenAI Сэм Альтман. Интерес к ней, отмечает издание, растет, поскольку строительство дата-центров на Земле сталкивается с сопротивлением местных жителей и физическими ограничениями.

Полноценный дата-центр Google пока не отправляет, подчеркивает газета. На борту MVP четыре тензорных процессора (TPU), по вычислительной мощности это один сервер. Солнечные панели дадут им около 1 кВт — примерно столько потребляет фен.

Как пишет NYT, спутник проработает год, хотя на орбите может оставаться до шести лет, после чего сгорит в атмосфере.

Главной проблемой, по данным издания, стало охлаждение, так как вентиляторы в космосе не работают. Google разработала систему из слоев теплопроводящих материалов, алюминия и меди, которые отводят тепло к радиатору. Даже с ней чипы могут работать около 15 минут, после чего их нужно отключать, чтобы они остыли, рассказал старший директор по управлению продуктами проекта Трэвис Билс. По его словам, этого времени хватит, чтобы нейросеть Gemini ответила на короткие запросы.

Устойчивость к радиации в компании проверили еще в феврале 2025 года, уточняет NYT. В ядерной лаборатории Крокера в калифорнийском Дейвисе чипы облучили на циклотроне дозой, эквивалентной пяти годам в космосе. Выяснилось, что вызванные излучением сбои обычно устраняются перезагрузкой.

Идея проекта, как рассказывает газета, принадлежит вице-президенту Google Блезу Агуэре-и-Аркасу. Около трех лет назад он побывал на встрече предпринимателей и исследователей ИИ, посвященной растущим энергопотребностям нейросетей, и ушел оттуда убежденным, что дата-центры нужно переносить в космос. В мае 2025 года проект одобрили гендиректор Google Сундар Пичаи и сооснователь компании Сергей Брин.

«Хорошо, это хорошая идея. Давайте обсудим, как мы будем это делать», — сказал тогда Брин, по словам Агуэры-и-Аркаса.

В следующем году Google собирается запустить еще два спутника, сообщает NYT. Кроме того, у компании есть проекты группировок из более чем 80 аппаратов, которые будут лететь плотным строем и обмениваться данными, а также обсуждается спутник длиной с футбольное поле.

Сколько Google тратит на проект, в компании не раскрывают. По ее оценке, к середине 2030-х годов орбитальные дата-центры сравняются по стоимости с наземными за счет удешевления запусков.

В корпорации прогнозы пока делают осторожно. Например, старший вице-президент компании по исследованиям Джеймс Манийка сравнил проект с разработкой беспилотных автомобилей.

«Честно говоря, мы не ожидаем, что в ближайшие несколько лет у нас появится что-то реально работающее. Помните, как Google около 15 лет занималась исследованиями, прежде чем что-то появилось? Думаю, здесь будет так же», — сказал он.

Превращение одного спутника в сеть, работающую как гигантский дата-центр, потребует многих лет и огромных средств, считает профессор Университета Карнеги — Меллон Брэндон Лусия.

«Если делать это в больших масштабах, возникают дополнительные инженерные проблемы. Это неизведанная территория», — отметил эксперт.

В Google, впрочем, рассчитывают, что со временем орбитальные вычисления станут обыденностью.