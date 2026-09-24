Суверенитет государства невозможен без устойчивой экономики, развития технологий, промышленности и образования. Об этом бизнесмен Андрей Мельниченко заявил в интервью Дмитрию Саймсу в специальном выпуске «Большой игры».

По словам Мельниченко, происходящие изменения требуют уже сейчас задуматься о том, каким будет устройство мира в перспективе. Он считает, что политические системы будут все сильнее отличаться друг от друга и ориентироваться на собственные интересы и представления о развитии.

«Мы движемся к миру, в котором политические системы будут фрагментированы. Разные системы будут развиваться в соответствии со своими кодами и принципами», — сказал Мельниченко.

В таких условиях, считает бизнесмен, государствам не следует рассчитывать на полное взаимопонимание. По его словам, ошибочно как стремиться к тому, чтобы другие страны полностью разделяли твою позицию, так и исходить из возможности до конца понять и учитывать интересы всех остальных участников международных отношений.

«Мне кажется, в мир, в который мы входим, — не потому, что хотим этого, а потому, что он объективно становится таким, — ключевым понятием будет суверенитет».

Под суверенитетом Мельниченко понимает прежде всего способность страны самостоятельно принимать решения исходя из собственных интересов. Практическим выражением суверенитета должны стать предсказуемость и длинный горизонт планирования для граждан, а также возможность развивать собственные технологии, производство, промышленность и систему образования. Этой же логике, по его мнению, должна быть подчинена внешняя политика. Ее задача состоит в создании внешних условий для внутреннего развития государства.

«Если ты занимаешься своим делом и заинтересован в собственном развитии, то все остальное, включая внешнюю политику, сводится к одному вопросу: как обеспечить условия, позволяющие заниматься этим развитием. В этом и заключается основная цель внешней политики», — сказал бизнесмен.

Тему суверенитета Мельниченко ранее подробно развивал в авторской статье «Почему сломленная Россия — это плохо для всего мира», опубликованной в The Economist. В ней он писал о четырех обсуждаемых на Западе сценариях будущего России и отмечал, что каждый из них, по его оценке, предполагает потерю или ограничение российского суверенитета. В качестве альтернативы Мельниченко предлагал модель суверенной и предсказуемой России.