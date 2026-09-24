Вдова Владимира Высоцкого, французская актриса, певица и писательница Марина Влади умерла в возрасте 88 лет. Об этом агентству AFP сообщила ее семья.

Влади умерла 24 сентября «у себя дома, в окружении близких и своих животных», говорится в заявлении ее детей. Они назвали жизнь матери «долгой, прекрасной и насыщенной».

Марина Полякова-Байдарова (настоящее имя Влади) родилась 10 мая 1938 года в Клиши под Парижем в семье русских эмигрантов, покинувших родину после революции 1917 года. Ее мать была балериной, отец — оперным певцом. В детстве она училась в балетной школе Парижской оперы, но выбрала актерскую карьеру и впервые снялась в кино в 10 лет — в картине Жана Жере «Летняя гроза» (1949).

В 17 лет она вышла замуж за режиссера Робера Оссейна и снялась в четырех его фильмах. Пара была одной из самых заметных во французском кино того времени. Широкую известность Влади принесла главная роль в «Принцессе Клевской» (1961) Жана Деланнуа. В 1963 году она получила приз Каннского фестиваля за лучшую женскую роль в фильме Марко Феррери «Королева пчел».

Актриса снималась у Жан-Люка Годара в фильме «Две или три вещи, которые я знаю о ней» и у Орсона Уэллса в «Фальстафе», играла с Марчелло Мастроянни и Филиппом Нуаре. В 1970—1980-х она появлялась в популярных комедиях, в том числе у Жана Янна и Жан-Мари Пуаре. Всего на ее счету более 80 фильмов. Кроме того, Влади записала несколько альбомов и выпустила ряд книг.

В 1970 году она стала женой советского актера и певца Владимира Высоцкого. Влади оставалась с ним до его смерти в 1980-м, живя между Парижем и Москвой. Об их отношениях артистка написала книгу «Владимир, или Прерванный полет». В СССР Влади снималась в «Сюжете для небольшого рассказа» Сергея Юткевича и «Тегеране-43» Александра Алова и Владимира Наумова.