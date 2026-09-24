Сенат Италии одобрил закон, создающий правовую базу для ядерных технологий нового поколения. Об этом пишет Associated Press.

За документ, который ранее приняла нижняя палата, проголосовал 81 сенатор, против — 51, еще семеро воздержались. Решение открывает стране путь к возвращению в атомную энергетику почти через 40 лет после того, как Рим отказался от нее из-за аварии на Чернобыльской АЭС.

Закон дает правительству 12 месяцев на подготовку подзаконных актов о лицензировании реакторов, стандартах безопасности, обращении с отходами и выборе площадок для будущих объектов. Разрешения на строительство он не дает, и до появления новых реакторов, по оценке агентства, пройдут годы.

AP называет закон важным шагом в политике премьер-министра Джорджи Мелони по укреплению энергобезопасности и достижению климатических целей.

Правительство республики обосновывает возвращение к атому растущим спросом на электроэнергию и рисками, которые обострились на фоне конфликта на Украине. По данным агентства, власти делают ставку не на крупные реакторы старого типа, а на малые модульные и другие современные технологии. Их сторонники утверждают, что такие установки безопаснее, гибче и строятся быстрее.

«Атомная энергетика — это не возврат в прошлое. В сочетании с возобновляемыми источниками это выигрышная технология, которая может дать исключительные результаты для нашей энергетической безопасности», — заявил министр окружающей среды и энергетической безопасности Джильберто Пикетто Фратин.

Когда-то Италия была одним из пионеров мирного атома в Европе и эксплуатировала четыре реактора. После Чернобыля в 1986 году и аварии на японской «Фукусиме» в 2011-м избиратели дважды высказывались против атомной энергетики на референдумах. С тех пор страна, как отмечает AP, сильно зависит от импорта энергии, в том числе электричества с АЭС соседних государств.

Отношение общества к атому, судя по опросам, меняется. По данным исследовательской компании Only Numbers, в июне 2026 года около 55% итальянцев поддерживали станции нового поколения, активнее всего — молодежь, не заставшая катастрофу на Чернобыльской АЭС.

Препятствий при этом, по оценке агентства, немало. В Италии до сих пор нет постоянного хранилища радиоактивных отходов прежней программы. По отраслевым оценкам, один малый модульный реактор мощностью 300 МВт обойдется в €3—6 млрд, не считая расходов на инфраструктуру и сети.

Помимо этого, экологические организации назвали закон «пустой коробкой, полной ложных обещаний», которая идет вразрез с волей избирателей.