Премьер-министр Канады Марк Карни в интервью The New York Times (NYT) рассказал, что последний год готовился к возможной военной операции США против его страны по приказу Дональда Трампа. Сам политик считает такой сценарий крайне маловероятным, но не исключает его.

Отвечая на вопрос, воспринимает ли он всерьез намерение Трампа превратить Канаду в 51-й штат, Карни дал понять, что тщательно изучил вероятность военных действий со стороны США. Подробности обсуждать он отказался.

Как бывший глава центробанков Канады и Великобритании, Карни привык просчитывать худшие сценарии и заранее готовить ответ на них, поясняет NYT.

«На таких постах вы обязаны учитывать даже крайне маловероятные риски. Это просто управление рисками. Это не базовый сценарий, но было бы безответственно к нему не подготовиться», — пояснил премьер.

При этом отношения с Трампом Карни назвал «хорошими». По его словам, они общаются «часто», а после августовского срыва переговоров о торговом соглашении разговаривали «несколько раз».

«С моей точки зрения, у нас хорошие отношения в том смысле, что мы можем просто снять трубку и обсудить вопросы. Он прямолинеен. Я тоже прямо обозначаю позиции. Так гораздо эффективнее», — сказал канадский лидер.

Он уверен, что к торговым переговорам еще можно вернуться, хотя стороны уже не раз обменивались пошлинами, а Трамп называл канадское руководство «мерзким».

Вместе с тем в ряде сфер Канаде придется снижать зависимость от соседа, признал Карни. Оттава будет искать альтернативы спутниковой связи Starlink Илона Маска, пересматривает заказ на 88 американских истребителей F-35 и изучает шведские Saab Gripen. Кроме того, страна намерена углублять экономические, но не оборонные связи с Китаем.

Параллельно Канада сближается с Евросоюзом. Карни выступает за «уникальный альянс» с Европой, но не за членство в ЕС. В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила сделать Канаду первым «ассоциированным членом» блока. Такого статуса пока не существует, и какие права он даст, Брюсселю еще предстоит определить.

Трамп в ответ пригрозил европейцам «очень тяжелыми тарифами», если это сближение окажется направлено против Вашингтона, а саму идею особого статуса для Канады назвал «смехотворной».