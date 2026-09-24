Россияне, которые оформили самозапрет на кредиты через «Госуслуги» или МФЦ, лучше защищены от мошеннических займов на свое имя. Об этом рассказал Life.ru вице-спикер Госдумы VIII созыва Борис Чернышов.

Самозапрет на потребительские кредиты и займы можно установить через «Госуслуги» с 1 марта 2025 года, а через МФЦ — с сентября того же года, напомнил Чернышов. По его словам, ограничение, в частности, не касается ипотеки, автокредитов под залог машины и образовательных кредитов с господдержкой.

По закону запрет можно поставить на все подобные договоры или только на их часть, например только на займы в МФО или только на сделки онлайн. Банки и МФО обязаны проверять, есть ли он у клиента, и в таком случае отказывать в кредите.

Если запрет уже действовал, когда на человека оформили заем, и распространялся на такой договор, кредитор не вправе требовать по нему выплат, пояснил вице-спикер. После того как нарушение подтвердят, исправленные сведения передают в бюро кредитных историй (БКИ), и кредитная история обновляется.

О чужом кредите можно узнать из уведомления банка, из требования внести платеж или при проверке кредитной истории. Действовать, по словам Чернышова, нужно сразу.

«Первым делом нужно обратиться в банк или микрофинансовую организацию, где появился кредит. Письменно сообщите, что договор вы не заключали и деньги не получали, потребуйте провести проверку, а также запросите копию договора и связанных с ним документов», — посоветовал депутат.

Одновременно стоит написать заявление в полицию, подчеркнул он. Парламентарий уточнил, что хотя это и не снимает обязательств по кредиту, но фиксирует возможное мошенничество. Чернышов также посоветовал сохранять все обращения, ответы, документы и переписку.

Затем, добавил он, нужно проверить кредитную историю целиком: мошенники могли воспользоваться данными сразу в нескольких организациях. Незнакомые займы можно бесплатно оспорить через БКИ или у самого кредитора.

«Бюро проводит проверку в течение 20 рабочих дней, кредитор — в течение 10 рабочих дней», — уточнил вице-спикер.

Если банк или МФО и после проверки настаивает, что договор заключил сам клиент, спор решается в суде. Через суд можно обжаловать и отказ исправить недостоверные данные в кредитной истории.

«Чтобы снизить риск новых попыток, стоит сменить пароли от важных учетных записей и проверить доступ к банковским приложениям и “Госуслугам”», — добавил Чернышов.

Тем, кто еще не оформил самозапрет, парламентарий советует рассмотреть такую возможность «как дополнительную защиту от попыток оформить кредит на чужие данные».