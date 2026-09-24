Компания OpenAI в скором времени может объявить о решении еще одной «задачи тысячелетия» — гипотезы Ходжа. Об этом сообщило издание The Information.

Вскоре после того, как OpenAI рассказала, что ее ИИ-модели получили решение задачи о сингулярностях в уравнениях Навье — Стокса, появилась информация о том, что компания приблизилась к решению еще одной математической «задачи тысячелетия» — гипотезе Ходжа. По данным издания The Information, ссылающегося на источник внутри компании, представители OpenAI ожидают, что задача будет решена в скором времени.

Инженеры компании видят коммерческие перспективы в решении математических задач, аналогично успехам больших языковых моделей в программировании. Они считают, что доминирование в решении сложнейших математических задач — важное условие на пути к так называемому рекурсивному самосовершенствованию (recursive self-improvement — RSI). Это следующая важная веха в развитии искусственного интеллекта. RSI описывает системы ИИ, которые могут проектировать, кодировать и развертывать своих преемников с минимальным участием человека.

«Однако компании может понадобиться больше времени, чтобы объявить о решении, так как она пытается понять, как сотрудничать с математическим сообществом, чтобы сделать объявление, не вызвав очередной пиар-скандал», — передает издание слова источника.

Ранее пользователь соцсети X synthwavedd написал: «Мне сказали, что OpenAI очень близка к подтверждению гипотезы Ходжа, и что либо OpenAI либо Anthropic также близки к решению гипотезы Бёрча — Свиннертон-Дайера. Негласная гонка за то, что станет «следующим», не похожа ни на что, что мне описывали раньше. Если это случится (а может быть и нет, учитывая масштаб слухов прямо сейчас), это может означать, что три «проблемы тысячелетия» не устоят в течение месяца. Безумные времена».

Гипотеза Ходжа была сформулирована в 1941 году Вильямом Ходжем, в ней речь идет о многомерных фигурах, чью форму можно задать с помощью сложных уравнений. Гипотеза Ходжа пытается установить связь между сложной геометрией многомерных пространств и более простыми геометрическими фигурами, из которых можно было бы их построить. Журнал Scientific American назвал эту задачу «самой абстрактной» среди «проблем тысячелетия».

В начале сентября компания OpenAI объявила, что ее модели получили решение задачи о сингулярностях в уравнениях Навье — Стокса, одной из шести остававшихся нерешенными «задач тысячелетия», сформулированных в 2000 году Математическим институтом Клэя.

За решение каждой из них назначена премия в $1 млн. Почти одновременно с OpenAI другие, но схожие результаты опубликовали Тристан Бакмастер из Нью-Йоркского университета и Левент Альпеге из Anthropic.

С учетом прогресса в технологиях искусственного интеллекта оставшиеся нерешенными пять математических «задач тысячелетия» могут быть решены в ближайшие пять-десять лет, заявил RTVI доктор физико-математических наук, директор Высшей школы современной математики МФТИ Андрей Соболевский.