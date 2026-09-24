Глава Космического командования Великобритании (UK Space Command) вице-маршал авиации Джейми Томпсон отстранен от должности на фоне расследования обвинений в тяжком сексуальном преступлении и краже. Об этом сообщает Sky News.

Томпсон отвечал за военные операции страны в космосе, включая мониторинг угроз и защиту спутников. Должность командующего он занял в июне этого года, до этого несколько лет проработав заместителем командующего.

В Королевских военно-воздушных силах (RAF) подтвердили факт отстранения офицера от должности.

«Вице-маршал авиации Джеймс Томпсон отстранен без ущерба для его репутации в рамках расследования», — заявил представитель RAF.

Временно исполняющим обязанности командующего UK Space Command назначен коммодор авиации Даррен Уайтли.

Расследованием занимается Служба по расследованию тяжких преступлений в сфере обороны (Defence Serious Crime Command, DSCC), которая тоже подтвердила арест военнослужащего RAF.

«Мы можем подтвердить, что сотрудник RAF был арестован в связи с сообщениями о краже и тяжком половом преступлении в отношении взрослого человека», — сообщил представитель DSCC.

По его словам, следствие по факту кражи уже завершено и передано в Службу военной прокуратуры для принятия решения о предъявлении обвинений. Расследование же по факту предполагаемого тяжкого сексуального преступления продолжается, поэтому от дальнейших комментариев в ведомстве отказались.

The Telegraph со ссылкой на источник в военном ведомстве уточняет, что Томпсона обвиняют в сексуальном насилии в отношении сотрудницы командования, а также в краже средств министерства обороны.

По данным издания, фактически Томпсон был отстранен еще в прошлом месяце. На этой неделе он должен был проводить в Лондоне первую конференцию UK Space Power вместе с министром обороны Уэсом Стритингом и главой RAF маршалом авиации Харвом Смитом.

Кодекс социального поведения вооруженных сил Великобритании запрещает нежелательное сексуальное внимание — как физическое, так и словесное — а также любые проявления привязанности, способные вызвать возмущение.

Точные формулировки обвинений против Томпсона не раскрываются, а решение о предъявлении обвинения будет принимать Служба военной прокуратуры.

В Королевские ВВС Томпсон пришел в 1997 году техником по вооружению, позже стал инженером по электронным средствам связи и занимал руководящие должности в Постоянном объединенном штабе и Минобороны. Как пишет LBC, ранее он служил в специализированном подразделении, которое отвечает за вербовку и работу с агентами, поставляющими Великобритании разведывательные данные.

Пост командующего Томпсон принял от генерал-майора Пола Тедмана, который объявил об уходе в отставку в июне.

«Я рад присоединиться к такой энергичной и перспективной структуре в период беспрецедентной операционной активности и роста возможностей. Приятно вернуться к друзьям и коллегам, с которыми я работал больше двух десятилетий», — говорил Томпсон при своем назначении.

Космическое командование Великобритании было создано пять лет назад, его штаб-квартира расположена в Бакингемшире, на базе RAF Хай-Уиком. Ведомство объединяет персонал и возможности RAF, армии и Королевского военно-морского флота.