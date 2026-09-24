Подорожание меди способно привести к повышению цен на бытовую технику, электронику и автомобили, однако ближе к концу года можно будет ожидать сезонные скидки. Таким мнением поделился с Life.ru кандидат экономических наук, доцент Финансового университета Михаил Хачатурян.

Он предположил, что эффект от увеличения стоимости меди будет ограничен слабым спросом и значительными остатками продукции у продавцов. По словам эксперта, даже при росте издержек на новую технику со стороны производителей ритейлерам будет не так просто целиком переложить финансовое бремя на покупателей.

Он также выразил сомнение в резком скачке цен в России. По прогнозу Хачатуряна, ближе к концу декабря спрос потенциально может увеличиться не более чем на 4—5%, в то время как стоимость тех категорий товаров, которые связаны с медью, покажет рост около 2,5%.

В случае если этот показатель будет выше, отметил экономист, такая ситуация может излишне отпугнуть потребителей, среди которых уже сложился тренд на уменьшение значительных трат.

В связи с этим он призвал воздержаться от импульсивных покупок техники из-за опасений, связанных с грядущим подорожанием. Если замена бытовых приборов действительно актуальна для потребителя, то откладывать ее нет смысла, но в иных случаях будет более резонным дождаться сезонных скидок ближе к Новому году, пояснил эксперт.

Подобные уступки со стороны продавцов, по оценке Хачатуряна, могут достичь 2—3% для некоторых категорий продукции ввиду переполненности складов. Таким образом, заключил он, основным критерием для покупателей должны быть не колебания цен на медь, а наличие насущной потребности в обновлении своей техники.

Цены на медь растут шестой день подряд, приближаясь к историческим максимумам, пишет Bloomberg. Рост стоимости металла происходит на фоне признаков сокращения предложения в Китае. Отмечается, что в последнее время большая часть меди отправилась напрямую китайским производителям, а не на склады, что ограничивает спотовые поставки.