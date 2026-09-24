Прокуратура Манхэттена 23 сентября передала Сирии 36 древностей общей стоимостью более $5 млн. Тринадцать предметов были изъяты из нью-йоркского Метрополитен-музея, остальные происходят из других дел о торговле похищенными артефактами, сообщило ведомство.

Из древней Пальмиры происходил известняковый рельеф с изображением мужчины в окружении женщины и трех детей. Его создали во II веке нашей эры для погребальной камеры. По данным прокуратуры, рельеф весом более 450 кг вырубили из стены гробницы и вывезли через Дубай до разрушения памятников Пальмиры боевиками «Исламского государства»*. Точная дата вывоза в сообщении ведомства не названа.

Еще 14 возвращенных мозаик, как установило следствие, были похищены с римской виллы в Сирии. Среди наиболее заметных предметов прокуратура называет мозаику со сценой мифологической свадьбы Эрота и Телеты. Ее вместе с другими мозаиками сирийского и ливанского происхождения обнаружили в 2021 году на складе, принадлежавшем торговцу древностями Жоржу Лотфи.

Лотфи подозревают в незаконной переправке древностей в Нью-Йорк. В 2022 году прокуратура получила ордер на его арест, а в 2023-м Интерпол выпустил уведомление о его розыске. Обвинения в отношении Лотфи остаются обвинениями: его виновность не установлена судом.

В число возвращенных предметов вошли также три сиро-хеттские женские статуэтки II тысячелетия до нашей эры. По данным прокуратуры, они появились на арт-рынке в конце 1980-х — начале 1990-х годов и впоследствии попали в коллекцию Майкла Стайнхардта. Всего с этой коллекцией связаны четыре предмета нынешней передачи. Эти четыре и 13 из Метрополитен-музея — группы внутри общего числа в 36 предметов, а не дополнительные партии.

Передача стала результатом нескольких расследований прокуратуры Манхэттена. Ее подразделение по борьбе с торговлей древностями сообщает, что за годы работы обнаружило более 6,4 тыс. культурных ценностей на $495 млн и вернуло свыше 6,2 тыс. предметов в 40 стран. В июле Сирия получила из Франции еще 23 древности, но обстоятельства были другими: их передали для выставки до начала войны, а возвращение затянулось на годы.

* Террористическая организация, запрещенная в России.