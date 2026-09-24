Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что намерен позиционировать страну на мировой арене как «среднюю державу». Об этом он сказал 24 сентября на первой сессии Народного совета Казахстана, сообщает Kazinform.

«Стоящая передо мной цель предельно ясна — позиционировать на мировой арене Казахстан как Среднюю державу», — заявил Токаев.

Президент связал эту задачу с развитием международного сотрудничества, привлечением инвестиций и продвижением интересов Казахстана за рубежом. Речь идет о цели внешней политики, а не об объявлении нового официального статуса страны. Формулировка «средняя держава» уже встречалась в казахстанских документах о принципах внутренней политики; сегодня Токаев обозначил ее как собственную задачу на международной арене.

Заявление прозвучало на первой сессии Қазақстан Халық Кеңесі — Народного совета Казахстана. Этот орган предусмотрен Конституцией, вступившей в силу 1 июля. Он может готовить рекомендации по внутренней политике, вносить законопроекты в Курултай — парламент страны — и выступать с инициативой проведения референдума. В состав совета вошли 126 человек, его председателем избран Ерлан Кошанов.

Токаев подчеркнул, что совет не должен подменять парламент или вмешиваться в работу его депутатов. По его словам, задача нового органа — объединить представителей общественных организаций, регионов и этнокультурных объединений для обсуждения государственных решений.

На той же сессии президент заявил, что за последние семь лет ВВП Казахстана вырос на 29% и достиг $306 млрд. Эти цифры он привел, говоря об экономических возможностях страны.