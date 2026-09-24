Королевские ВВС Великобритании уже год используют наземную систему для глушения и блокирования спутников других стран, сообщает Би-би-си со ссылкой на источник в оборонном ведомстве. Одна из возможных целей — помешать иностранной разведке отслеживать британские атомные подлодки с ядерным оружием.

По словам собеседника Би-би-си, систему уже применяли, чтобы «сдерживать противников». Предполагается, что с ее помощью можно не дать спутникам враждебного государства следить за перемещением подводных лодок или за другими секретными операциями, в том числе с участием сил специального назначения.

Источник назвал британские наземные средства радиоэлектронной борьбы «ведущими в мире, и даже больше».

Об этом стало известно на фоне создания новой 3-й эскадрильи космического воздействия (No. III Space Effects Squadron). По данным The Telegraph, именно она управляет системой глушения. Подразделение займется «нарушением работы, ослаблением и нейтрализацией враждебных угроз в космосе».

Оно, как уточняли в Минобороны, будет защищать британские спутники, которые предупреждают о ракетных ударах, обеспечивают связь и помогают в навигации кораблей. У королевства уже есть две действующие космические эскадрильи — они отслеживают обстановку на орбите и возможные угрозы, а новая будет противодействовать этим угрозам, а также поддерживать как оборонительные, так и наступательные операции.

О создании эскадрильи в среду объявил начальник штаба Королевских ВВС главный маршал авиации сэр Харв Смит на первой британской конференции UK Space Power. По его словам, Великобритания сталкивается в космосе с «беспрецедентными угрозами».

«К сожалению, мы видим все больше безответственных и провокационных действий со стороны наших противников», — заявил военачальник. Без спутников, предупредил он, многие привычные технологии перестанут работать, а любая отрасль станет «менее эффективной, менее процветающей и менее защищенной».

Министр обороны Уэс Стритинг, выступая на той же конференции, отметил, что угроза растет «в масштабе, скорости и изощренности», а «вызовы в космосе все больше отражают геополитику на Земле». По его оценке, потеря GPS обойдется британской экономике в £1,4 млрд в день.

«Мы зависим от спутников во всем — от прогнозов погоды, энергоснабжения и финансовых операций до навигаторов, мобильной связи и доставок Amazon. Именно из-за этой зависимости космос все чаще оказывается под угрозой со стороны наших противников», — сказал министр.

Подобные наземные системы, как считается, есть и у ряда других государств. В прошлом году тогдашний глава Космического командования Великобритании генерал-майор Пол Тедман утверждал, что Россия «каждую неделю» пытается глушить британские спутники с земли. В мае Королевские ВВС, по данным BBC, зафиксировали серию «опасных маневров» пяти российских аппаратов вблизи двух финских коммерческих спутников. В июне Смит заявил, что российская спутниковая группировка вызывала сбои сигналов GPS в Европе и Канаде.

Москва неоднократно отрицала причастность к глушению GPS.

На прошлой неделе США впервые официально подтвердили, что разместили на орбите оружие для защиты своих спутников. Министр ВВС Трой Минк 14 сентября сообщил о развернутых «орбитальных средствах контроля космоса», но не уточнил, о каких системах идет речь. Китай и Россия осудили этот шаг, предупредив о гонке вооружений в космосе. Вашингтон, в свою очередь, обвиняет Москву и Пекин в разработке собственного космического оружия.

У Великобритании лишь несколько военных спутников для разведки и связи, однако она тесно сотрудничает с Космическими силами США, у которых таких аппаратов значительно больше.