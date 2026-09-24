Суд в Айове отклонил иск президента США Дональда Трампа к газете The Des Moines Register и социологу Энн Селзер из-за предвыборного опроса 2024 года, сообщает Reuters. В тот же день федеральный судья выразил сомнения в законности запрета журналистам CNN, MS NOW и Politico посещать Белый дом.

Иск к газете Трамп подал после публикации опроса, который за несколько дней до голосования показывал преимущество Камалы Харрис в Айове — 47% против 44%. На выборах штат выиграл Трамп. Президент утверждал, что результаты опроса намеренно исказили, чтобы повлиять на избирателей, и требовал привлечь газету, ее владельца и Селзер к ответственности за мошенничество.

Судья Скотт Битти постановил, что предвыборный прогноз относится к политическим высказываниям, защищенным Первой поправкой к Конституции США. По его оценке, иск не отвечает требованиям законов Айовы о мошенничестве. Судья отметил, что прогнозирование исхода выборов не является точной наукой, за ошибку в которой издателя можно привлечь к ответственности. Представитель юридической команды Трампа заявил, что решение обжалуют.

Параллельно в Вашингтоне рассматривается иск CNN, MS NOW и Politico. Трамп запретил их журналистам доступ в Белый дом, обвинив редакции в распространении ложной информации. Издания считают это ответной мерой за неугодные президенту публикации и требуют временно отменить запрет на период разбирательства. Администрация настаивает, что доступ журналистов в Белый дом можно ограничивать, в том числе по соображениям национальной безопасности.

На слушании 23 сентября судья Тимоти Келли обратил внимание на процедуру лишения аккредитации: по его словам, редакциям, по всей видимости, не дали возможности оспорить решение до того, как их пропуска перестали действовать. Судья усомнился, что такой порядок соответствует прежним решениям апелляционного суда. Однако просьбу изданий немедленно вернуть журналистам доступ он пока не удовлетворил и пообещал вынести решение позднее.

Два дела касаются разных действий президента, но ставят перед судами общий вопрос: где проходят границы его полномочий в конфликте с прессой. В Айове суд уже защитил право газеты публиковать ошибочный прогноз. В Вашингтоне суду еще предстоит решить, мог ли Белый дом лишить редакции доступа из-за их освещения работы администрации.