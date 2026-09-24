Президент США Дональд Трамп 23 сентября лично встретил председателя КНР Си Цзиньпина у самолета на авиабазе Эндрюс под Вашингтоном. Во время церемонии министр финансов США Скотт Бессент объявил, что две страны договорились продлить торговое перемирие до 10 января 2027 года.

К трапу самолета протянули красную дорожку длиной около 30 метров. Трамп и первая леди Мелания Трамп встретили Си и его супругу Пэн Лиюань рукопожатиями; на базе выстроили почетный караул, исполнили гимны двух стран и организовали пролет бомбардировщиков B-1. По данным Reuters со ссылкой на C-SPAN, американский президент впервые за 11 лет лично встретил иностранного лидера на авиабазе Эндрюс. В прошлый раз такую встречу устроил Барак Обама для папы римского Франциска в 2015 году.

«Он приходит на нашу землю, и мы должны приветствовать его с величайшим уважением», — сказала супруга Дональда Трампа о Си Цзиньпине и его жене во время интервью программе «Fox & Friends» на канале Fox News.

Этот прием стал ответным дипломатическим жестом после визита Трампа в Пекин в мае. Тогда его самолет тоже встретили красной дорожкой и почетным караулом, хотя сам Си в аэропорт не приехал: китайскую сторону представлял заместитель председателя КНР Хань Чжэн.

Продление перемирия дает Вашингтону и Пекину еще два месяца для переговоров. Действующее соглашение ограничивает торговое противостояние: стороны снизили часть пошлин и воздерживаются от новых торговых ограничений. Бессент при этом не стал обещать более широкую сделку. Среди нерешенных вопросов остаются поставки китайских редкоземельных материалов, закупки американской сельхозпродукции и ограничения США на экспорт передовых микросхем.

«Я не знаю, можно ли заключить более крупную сделку. Я не знаю, будем ли мы просто сворачивать нынешнюю сделку», — сказал Бессент в интервью.

Повестка встречи лидеров выходит далеко за пределы пошлин. Вашингтон и Пекин расходятся во взглядах на Тайвань, технологические ограничения и отношения Китая с Ираном. По данным Reuters, Си, вероятно, поднимет вопрос Тайваня, тогда как Трамп намерен сохранить ограничения на экспорт технологий. Неясно и то, сможет ли Пекин помочь США продвинуться в урегулировании конфликта с Ираном.

Прибыв в США, Си сделал заявление: Китай и Соединенные Штаты «должны быть партнерами, а не соперниками». Однако пышный прием вызвал возражения и в американском политическом истеблишменте. Председатель комитета Сената по вооруженным силам республиканец Роджер Уикер раскритиковал приглашение китайского лидера. Бывший американский дипломат Дэнни Рассел считает, что кадры встречи у трапа Пекин сможет использовать как свидетельство возросшего международного статуса Си.

Визит проходит на фоне постепенного улучшения отношения американцев к Китаю. Согласно опросу Pew Research Center, опубликованному 23 сентября, положительно относятся к Китаю 19% американцев против 11% в 2021 году. Доля тех, кто оценивает страну отрицательно, за это время снизилась с 68% до 54%.