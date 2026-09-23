Нефть и бензин — это не мишень Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН.

«Сама нефть не является мишенью для Украины. Бензин для нас не мишень. Дизель, порты, заводы для нес не мишень. Наша мишень — это способность России финансировать эту ***** [военный конфликт], затягивать, делать более жестокой. Российские финансы, российское производство — вот, что необходимо остановить», — подчеркнул украинский лидер в своей речи с высокой трибуны.

Зеленский добавил, что Украина настаивает на ограничении торговли с Москвой.

«Именно поэтому мы пытаемся самостоятельно сжечь российские доходы», — добавил он.

Ранее 23 сентября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и глава евродипломатии Кая Каллас представили совместное заявление 51 страны-члена ООН. В нем говорится, что Киев согласен на полное, немедленное и безусловное прекращение огня, призывая Москву поступить аналогичным образом.

Глава российского МИД Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН, напомнил слова президента США Дональда Трампа после саммита на Аляске в августе 2025-го. Тогда американский лидер отметил, что следует добиваться долгосрочного мира между Москвой и Киевом, а не временного прекращения огня.

По словам российского дипломата, во время переговоров на полях ГА ООН госсекретарь США Марко Рубио сказал, что временное прекращение огня никак не поспособствует мирному урегулированию украинского конфликта.