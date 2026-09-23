Украина будет зеркально отвечать на атаки по энергетическим объектам зимой, однако оставляет пространство для дипломатии, заявил президент страны Владимир Зеленский.

«Мы также будем поражать зимой российские энергообъекты, если Россия так поступит с нами. <…> Поэтому мы и говорим, что шаги по деэскалации важны, они необходимы до зимы. Сейчас нам необходима дипломатия, необходима сила», — сказал Зеленский, выступая с трибуны Генассамблеи ООН.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев согласен на полное, немедленное и безусловное прекращение огня. Соответствующее соглашение было подписано 51 страной ООН.

Вместе с тем министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул в ходе выступления на заседании Совбеза ООН, что Москва не намерена приостанавливать боевые действия на период переговоров. По словам дипломата, подобная пауза может быть использована Европой для восполнения истощенного арсенала Украины.

Общие прения 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН стартовали 22 сентября в Нью-Йорке и продолжатся до 28-го числа.