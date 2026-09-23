Аэрокосмическая корпорация Airbus заключила 25-летний контракт на поставку современных шлюзов кибербезопасности для Министерства вооруженных сил Франции (бывшего Минобороны). Об этом сообщается в релизе на ее сайте.

Контракт корпорация получила по итогам конкурса по решению Главного управления вооружений Франции (DGA), исполнителем станет дочерняя Airbus Cybersecurity SAS. Финансовые условия сделки не раскрываются, отмечает Bloomberg.

Соглашение охватывает полный цикл: проектирование, разработку, производство и многолетнее обслуживание шлюзов. Они станут основой киберзащиты министерства и обеспечат безопасный фильтрованный обмен данными между сетями и системами с разным уровнем секретности. Систему сертифицируют для обмена информацией с различными уровнями секретности.

Шлюзы будут устанавливать на объектах ведомства и развертывать в зоне военных действий. Предусмотрено несколько исполнений: для монтажа в стойку центра обработки данных и в виде автономного блока для командного пункта.

Устройства могут использоваться в ограниченных или даже стесненных тактических условиях — на кораблях и подводных лодках, в самолетах, вертолетах и беспилотниках, а также на борту бронированного наземного транспорта, перечисляется в релизе.

«Этот шлюз укрепляет цифровой щит, на который опираются французские вооруженные силы при выполнении своих задач», — заявил директор направления Connected Intelligence в Airbus Defence and Space Франсуа Ломбар. По его словам, шлюзовые решения для сухопутных войск Франции компания поставляет с 2013 года.

Как пишет Bloomberg, Франция стремится усилить защиту от цифровых вторжений на фоне роста геополитических рисков и числа киберугроз, связанных с ИИ. Агентство отмечает, что военные операции при этом все больше зависят от цифровых технологий, что повышает риск атак.

В июне и июле злоумышленник получил доступ к информационной системе Главного управления государственных финансов Франции (DGFiP), воспользовавшись украденными учетными данными сотрудника и уполномоченного третьего лица. Он выгрузил сведения о 678 тыс. частных лиц и компаний, включая налогооблагаемый доход, сообщил французский Минфин.

Из-за сложности атаки кражу данных обнаружили только в августе, когда хакер сам заявил о взломе. Гендиректор ведомства Амели Вердье заявила, что кибератака была «более сложной», чем те, что наблюдались ранее.