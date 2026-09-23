Здоровье пострадавшей при покушении в Монако гражданской жены украинского миллиардера Вадима Ермолаева остается тяжелым: она лишилась обеих ног, и ей предстоит очень долгая реабилитация. Об этом сообщил сам бизнесмен в интервью французскому изданию Monaco-Matin.

Это первый подробный рассказ Ермолаева журналистам о том, что пережила его семья после взрыва. Интервью он дал прямо у себя дома — там же, где произошло покушение.

«Мы все втроем — чудом выжившие. Когда смотришь на фотографии и видео после взрыва, видно, что мраморная лестница была разрушена, а тяжелая бронированная дверь отброшена внутрь силой взрывной волны», — сказал бизнесмен.

По его словам, сам он чувствует себя значительно лучше, хотя до сих пор страдает от ожогов ног, живота и рук и регулярно ездит в больницу на процедуры. Недавно бизнесмен побывал в Турции, где консультировался с офтальмологом.

«Врачи не понимают, почему я постоянно мигаю», — признался он.

Несмотря на травмы, больше всего Ермолаева тревожит не его собственное самочувствие.

«Моя самая большая боль сейчас — это состояние Анны», — поделился он.

Гражданская жена бизнесмена при взрыве получила тяжелые травмы ног, обе пришлось ампутировать. Долгое время женщина находилась между жизнью и смертью.

«Сегодня ее жизнь больше не находится под прямой угрозой, но масштаб травм тяжелый, а повреждения, которые она получила, огромны. Ей предстоит еще много операций, подгонка протезов и долгая реабилитация», — рассказал Ермолаев.

Тринадцатилетний сын пары также получил травмы во время взрыва, однако в начале сентября смог вернуться в школу.

Взрыв в Монако произошел 29 июня. Заминированную посылку оставили у входа в дом семьи в центре княжества.

Ермолаев — один из крупнейших украинских предпринимателей, обосновавшийся в Монако. Взрывная волна серьезно травмировала его самого, гражданскую жену и их сына.

Подозреваемую установили благодаря камерам видеонаблюдения княжества почти сразу после атаки. Ею оказалась 39-летняя украинка Анастасия Березовская, которую Интерпол уже разыскивал по «красному уведомлению».

6 июля женщину нашли мертвой в лесу под Киевом — она была убита четырьмя выстрелами в затылок и закопана.

Украинские власти позднее задержали двух человек по подозрению в убийстве подрывницы — бывшего полицейского и действующего сотрудника военной разведки. Заказчик покушения на Ермолаева до сих пор не установлен.