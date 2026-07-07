Под Киевом нашли застреленной Анастасию Березовскую, подозреваемую в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако в конце июня. Сначала об этом сообщила «Украинская правда» («УП») со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Позднее это официально подтвердили в Нацполиции, Службе безопасности Украины (СБУ) и Офисе генпрокурора.

По словам собеседников «УП», тело обнаружили закопанным около 23:00 6 июля. Они уточнили, что с 22 марта 2025 года по 1 июля 2026-го женщина находилась за пределами Украины.

Один из источников газеты рассказал, что уже задержаны двое подозреваемых — действующий офицер Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и бывший сотрудник правоохранительных органов.

В силовых органах подтвердили, что подозреваемая прибыла в страну 1 июля. Оперативники установили, с кем она контактировала: двое задержанных мужчин входили в ее круг общения. Оба, по словам силовиков, неоднократно совершали переводы на криптовалютные и банковские счета Березовской. Следствие определило их как лиц, которые могут быть причастны к покушению в Монако.

В ходе допросов действующий сотрудник ГУР признался в убийстве Березовской, совершенной совместно с другим фигурантом. Второй сообщил, что действовал независимо от своего руководства по собственному усмотрению. Во время обыска в доме экс-сотрудника правоохранительных органов обнаружили подвальное помещение, похожее на комнату пыток, утверждают силовики.

Один из задержанных указал, где было закопано тело Березовской и пистолетные гильзы. Судя по следам на теле, женщине несколько раз выстрелили в голову.

По данным правоохранителей, всю полученную информацию украинская сторона передала следственным органам Монако. Устанавливаются заказчики и другие фигуранты покушения на Ермолаева.

Фамилия сотрудника ГУР, который признался в убийстве Березовской, — Реут, сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*.

Украинское издание «Страна» ранее предположило, что убийство Березовской могло быть попыткой «замести следы» со стороны организаторов и заказчиков покушения на бизнесмена. В то же время задержание возможных убийц женщины подкрепляет версию о причастности украинских властей к взрыву в Монако, говорилось в публикации. Там отмечалось, что такую вероятность не исключали во франкоязычных СМИ.

Le Figaro, в частности, писала со ссылкой на несколько источников, близких к расследованию, что это было «методично спланированное нападение». Как утверждали собеседники, «следователи сосредоточились на возможности того, что нападение было организовано СБУ украинской разведкой».

«По нашей информации, нападение было скорее „предупреждением“, чем преднамеренной попыткой убийства», — сообщала Le Figaro.

Покушение на Ермолаева, которого называли «бетонным королем Днепра», было совершено в Монако 29 июня. При взрыве сумки, оставленной возле жилого дома, серьезно пострадали сам олигарх, его спутница и 13-летний сын.

По сообщению Le Figaro, Ермолаев получил «крайне тяжелые травмы ног», женщина потеряла одну ногу и ступню второй ноги, а подросток, которого отбросило на пару десятков метров, получил ожоги всего тела.

В начале июля по подозрению в совершении взрыва Интерпол объявил в международный розыск гражданку Украины Анастасию Березовскую 1987 года рождения. В ориентировке среди прочего было указано, что у нее есть татуировка в виде змеи на правой руке.

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* внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов