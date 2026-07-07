Под Киевом нашли застреленной Анастасию Березовскую, подозреваемую в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако в конце июня. Сначала об этом сообщила «Украинская правда» («УП») со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Позднее это официально подтвердили в Нацполиции, Службе безопасности Украины (СБУ) и Офисе генпрокурора.

По словам собеседников «УП», тело обнаружили закопанным около 23:00 6 июля. Они уточнили, что с 22 марта 2025 года по 1 июля 2026-го женщина находилась за пределами Украины.

Один из источников газеты рассказал, что уже задержаны двое подозреваемых — действующий офицер Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и бывший сотрудник правоохранительных органов.

В силовых органах подтвердили, что подозреваемая прибыла в страну 1 июля. Оперативники установили, с кем она контактировала: двое задержанных мужчин входили в ее круг общения. Оба, по словам силовиков, неоднократно совершали переводы на криптовалютные и банковские счета Березовской. Следствие определило их как лиц, которые могут быть причастны к покушению в Монако.

В ходе допросов действующий сотрудник ГУР признался в убийстве Березовской, совершенной совместно с другим фигурантом. Второй сообщил, что действовал независимо от своего руководства по собственному усмотрению. Во время обыска в доме экс-сотрудника правоохранительных органов обнаружили подвальное помещение, похожее на комнату пыток, утверждают силовики.

Один из задержанных указал, где было закопано тело Березовской и пистолетные гильзы. Судя по следам на теле, женщине несколько раз выстрелили в голову.

По данным правоохранителей, всю полученную информацию украинская сторона передала следственным органам Монако. Устанавливаются заказчики и другие фигуранты покушения на Ермолаева.

Фамилия сотрудника ГУР, который признался в убийстве Березовской, — Реут, сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*.

Украинское издание «Страна» ранее предположило, что убийство Березовской могло быть попыткой «замести следы» со стороны организаторов и заказчиков покушения на бизнесмена. В то же время задержание возможных убийц женщины подкрепляет версию о причастности украинских властей к взрыву в Монако, говорилось в публикации. Там отмечалось, что такую вероятность не исключали во франкоязычных СМИ.

Le Figaro, в частности, писала со ссылкой на несколько источников, близких к расследованию, что это было «методично спланированное нападение». Как утверждали собеседники, «следователи сосредоточились на возможности того, что нападение было организовано СБУ — украинской разведкой».

«По нашей информации, нападение было скорее „предупреждением“, чем преднамеренной попыткой убийства», — сообщала Le Figaro.

Покушение на Ермолаева, которого называли «бетонным королем Днепра», было совершено в Монако 29 июня. При взрыве сумки, оставленной возле жилого дома, серьезно пострадали сам олигарх, его спутница и 13-летний сын.

По сообщению Le Figaro, Ермолаев получил «крайне тяжелые травмы ног», женщина потеряла одну ногу и ступню второй ноги, а подросток, которого отбросило на пару десятков метров, получил ожоги всего тела.

В начале июля по подозрению в совершении взрыва Интерпол объявил в международный розыск гражданку Украины Анастасию Березовскую 1987 года рождения. В ориентировке среди прочего было указано, что у нее есть татуировка в виде змеи на правой руке.

* внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов