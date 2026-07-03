Бывший кандидат в президенты Украины Олег Царёв заявил, что считает покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева связанным с его предполагаемой поддержкой бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом он написал в своем Telegram-канале. По словам Царева, Ермолаев якобы был одним из ключевых организаторов финансирования Залужного, а также готовился выступить в одной из комиссий Евросоюза с заявлениями о коррупции президента Украины Владимира Зеленского.

«Основная причина санкций против Вадима Ермолаева заключалась в том, что он финансировал Залужного. На сегодняшний день я уверен, что покушение на Ермолаева не связано с колл-центрами. Вадим не просто финансировал Залужного — он был основным сборщиком денег под Залужного. И в эту пятницу Вадим готовился выступить по коррупции Зеленского в комиссии ЕС», — пишет политик Олег Царёв.

Незадолго до покушения Владимир Зеленский и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия пытались убедить Залужного отказаться от участия в возможных президентских выборах. После того как, по версии Царёва, Залужный отказался менять свою позицию, покушение на Ермолаева якобы стало следствием этих событий. Каких-либо доказательств в подтверждение своих слов Царёв не привел.

Между тем, как пишет Le Figaro, главной подозреваемой по делу о покушении на Ермолаева стала женщина, ей около 30 лет. По данным издания, она замаскировалась под мужчину, оставила возле дома сумку со взрывным устройством и привела его в действие, когда мимо проходила спутница Ермолаева Анна Насобина. Газета также сообщает, что подозреваемая покинула страну и объявлена в розыск.

Ряд украинских СМИ также сообщил, что Валерий Залужный, занимающий должность посла Украины в Великобритании, был вызван в Киев. По информации «Украинской правды», в ходе его встречи с Зеленским обсуждалась возможность его участия в будущих президентских выборах. Издание со ссылкой на источники утверждает, что Залужный подтвердил намерение баллотироваться, несмотря на попытки убедить его отказаться от такого шага. Официального подтверждения этой информации украинские власти не публиковали.

Вечером 29 июня у входа в жилой дом в Монако сработало взрывное устройство, в результате чего пострадали несколько человек, в том числе украинский бизнесмен Вадим Ермолаев. Следствие рассматривает версию целенаправленного покушения.