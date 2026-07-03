Власти Монако выдали ордер на арест подозреваемого, устроившего взрыв в княжестве. Как пишет агентство Reuters, также будет вынесено красное уведомление Интерпола.

Красное уведомление — это запрос к правоохранительным органам о розыске и предварительном аресте подозреваемого вне зависимости от места его обнаружения. Это не международный ордер на арест, хотя и максимально близкий к этому инструменту.

Вечером 29 июня у входа в жилой дом в Монако сработало взрывное устройство, в результате чего пострадали несколько человек, в том числе украинский бизнесмен Вадим Ермолаев. Следствие рассматривает версию целенаправленного покушения.

Предполагается, что после этого подозреваемый пешком покинул Монако и оказался в соседней Франции, с которой у княжества нет пограничного контроля.

СМИ сообщают, что главная подозреваемая в организации взрыва — женщина, причем она уже не находится ни в Монако, ни во Франции.