В Монако вечером 29 июня у входа в жилой дом на улице Реверанд-Пер-Луи-Фролла сработало взрывное устройство. По данным Monaco-Matin, в результате пострадали несколько человек, в том числе украинский бизнесмен Вадим Ермолаев. Следствие рассматривает версию о целенаправленном нападении.

По информации издания, взрыв произошел около 20:58 у трехэтажного дома недалеко от границы с французским Босолеем. Очевидцы сообщили, что после происшествия видели мужчину в темной рубашке и панаме, который скрылся с места происшествия. Его зафиксировали камеры видеонаблюдения в Босолее, однако впоследствии полиция потеряла его след. Следствие считает, что подозреваемый оставил у входа в здание сумку со взрывным устройством.

Власти Монако подтвердили поиски преступника, не исключая при этом наличия других сообщников. Принц Альберт II прервал зарубежную поездку и вернулся в Княжеский дворец после полуночи. Высоко оценив «замечательную работу сил общественной безопасности», монарх в своем заявлении вновь выразил уверенность в том, что соответствующие органы «как можно быстрее выяснят обстоятельства этой трагедии, установят личности виновных и предпримут все необходимые меры на всех уровнях».

Как заявил государственный министр Монако Кристоф Мирман, можно предположить, что пострадавшие были выбраны злоумышленником целенаправленно, однако это должна подтвердить проверка. По предварительным данным, трое пострадавших проживали в этом доме и возвращались домой в момент взрыва. Nice-Matin сообщает, что все они являются гражданами Украины и находятся в критическом состоянии.

По данным Monaco-Matin, Ермолаев получил ожоги и осколочные ранения и был доставлен в больницу в Ницце. Женщина, находившаяся рядом с ним, получила тяжелые травмы, ей ампутировали нижние конечности. Еще один пострадавший был госпитализирован с ожогами и другими ранениями.

Вадим Ермолаев — основатель днепровских компаний «Алеф Эстейт», «Мост-Сити», «Босфор» и «Энигма», занимавшихся коммерческим строительством на Украине. Его называли «бетонным королем Днепра». По данным Forbes, он входил в топ-100 самых богатых людей Украины. В 2019 году бизнесмен отказался от украинского гражданства и получил гражданство Кипра. В 2023 году Владимир Зеленский ввел против него санкции из-за алкогольного бизнеса в Крыму.