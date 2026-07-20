Армения впервые получила разрешение экспортировать свою рыбу и рыбную продукцию в Евросоюз. Об этом сообщил в соцсети министр экономики республики Геворг Папоян.

«Со стороны Европейского союза получены все необходимые разрешения, а также завершены все предусмотренные процедуры, связанные с экспортом данной продукции из Республики Армения», — сказал он в видеообращении.

Россия в начале июня ввела ограничения на поставку рыбы из Армении. Россельхознадзор объявил об этих мерах после проверки на армянских рыбоперерабатывающих предприятиях и фермах по разведению форели. В ведомстве отчитались, что инспекцию успешно прошли только две компании.

В мае Россия поэтапно ограничила поставки армянских цветов, коньяка и вина, минеральной воды, овощей, зелени, ягод, фруктов и сухофруктов.

Этим мерам предшествовали предупреждения со стороны Москвы, что Армения, которая взяла курс на вступление в ЕС, не сможет одновременно оставаться членом ЕАЭС.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен пообещала предоставить Армении «немедленную финансовую помощь» в размере 50 млн евро из-за введенных Россией ограничений.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян сообщил, что страна будет поставлять свою сельхозпродукцию в ЕС, причем без каких-либо таможенных пошлин.

В середине июля обсуждалась возможность экспорта армянской продукции в США. Армянские цветы, как сообщил министр экономики страны, поставляются в ОАЭ.