Армянская сельскохозяйственная продукция будет экспортироваться на рынок Евросоюза без каких-либо таможенных пошлин. Об этом 7 июня заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на брифинге для журналистов.

Сегодня в республике проходят парламентские выборы. В них участвуют 18 политических сил: 16 партий и два блока, включая «Гражданский договор» Пашиняна. Голосование началось в 8:00 по местному времени, по всей стране открылись более 2 тыс. избирательных участков.

«Европейский союз уже стал новым экспортным направлением. <…> В телефонном разговоре со мной председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, <…> передала еще одну очень важную информацию: сельскохозяйственная продукция Республики Армения будет экспортироваться в Европейский союз без таможенных пошлин, то есть в рамках свободного таможенного режима», — сказал Пашинян.

По его словам, все страны — члены ЕС становятся для Армении новыми рынками сбыта. Глава Еврокомиссии, добавил премьер, также подтвердила, что Брюссель в срочном порядке предоставит Еревану 50 млн евро на поддержку в связи с экспортными ограничениями со стороны России.

Фон дер Ляйен после разговора с армянским премьером сообщила, что Евросоюз солидарен с Арменией и готов ее поддержать в условиях экономического давления со стороны России.

С конца мая Россельхознадзор поэтапно вводил ограничения на импорт армянских сельхозтоваров: сначала под запрет попали цветы, затем томаты, огурцы, перцы, зеленные культуры и клубника, позднее — плоды косточковых культур и свежий виноград, а также плоды семечковых культур, картофель, баклажаны и сухофрукты. Ведомство объяснило решения фитосанитарными нарушениями.

Пашинян назвал эти меры неправильными и политизированными. Однако на брифинге 7 июня, уже после голосования, он отметил, что речь идет о рабочих темах, которые периодически возникают внутри ЕАЭС.

«Каждый раз на заседании Высшего Евразийского экономического совета обсуждаются десятки вопросов, самых разных, связанных с фитосанитарными проблемами, экспортом, реэкспортом, происхождением товаров», — сказал он.

По словам Пашиняна, напряженность между Россией и Арменией носит «искусственный» характер. «Наши отношения с Россией институциональны и основаны на взаимном уважении», — добавил он. По его словам, обострить ситуацию пытаются отдельные силы внутри самой Армении, однако это, подчеркнул премьер, безрезультатно — в том числе потому, что у Еревана «очень тесные отношения с президентом Российской Федерации».

Тем временем переориентация экспорта уже началась. 6 июня первая партия — около 5,5 тыс. роз разных сортов — была отправлена из Армении в Латвию.

Посол ЕС в республике Василис Марагос назвал это важным шагом на пути к диверсификации экспорта и анонсировал будущие поставки армянских цветов в Нидерланды, где расположены крупнейшие в мире цветочные аукционы. 4 июня правительство Армении одобрило программу компенсации таможенных пошлин при экспорте фруктов, овощей и цветов в страны ЕС, а также в Великобританию и Канаду.