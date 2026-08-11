Президент России Владимир Путин одобрил помилование бывшего американского морпеха Роберта Гилмана, который находится в заключении в России с 2022 года. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на американских официальных лиц. По их словам, решение было принято по гуманитарным соображениям.

Собеседники агентства рассказали, что 32-летний Гилман уже находится на борту самолета Госдепартамента США, который направляется из России в аэропорт Вашингтон Даллес. На борту его состояние оценивают четверо врачей, вместе с ним летит мать Нина.

Адвокат Гилмана Ирина Бражникова сказала ТАСС, что узнала о возможном помиловании от журналистов. «Скорее всего, это так, однако пока никаких документов я не видела», — отметила она.

UPD: президент США Дональд Трамп подтвердил освобождение Гилмана. «Мы ценим это решение и тот факт, что Россия никого не просила взамен», — сообщил он.

Ранее Reuters со ссылкой на представителя семьи Эрика Лебсона сообщал, что в конце июня Гилмана перевели из тюремной больницы в Воронеже в психиатрическое отделение гражданской больницы скорой помощи в состоянии диссоциативного ступора.

При этом американский чиновник, поговоривший с ним уже после освобождения, заявил агентству, что Гилман может ходить и говорить.

«С учетом всего, что произошло, он, кажется, в хорошей форме», — сказал собеседник Reuters.

По данным агентства, после прилета в США Гилмана встретят спецпосланник президента Стив Уиткофф и заместитель советника по национальной безопасности Себастьян Горка. Затем его, как ожидается, направят в реабилитационный центр в Сан-Антонио, штат Техас, для лечения.

Reuters пишет, что освобождения Гилмана добивались Белый дом и Госдепартамент США. По словам американских официальных лиц, Уиткофф и Горка занимались этим вместе с госсекретарем Марко Рубио, Джаредом Кушнером и другими представителями администрации.

Как утверждают собеседники агентства, помощник президента России Юрий Ушаков на прошлой неделе сообщил представителям Трампа, что Путин согласился подписать указ о помиловании в гуманитарных целях, учитывая дружеские отношения с президентом США.

Источники Reuters добавили, что освобождение стало результатом интенсивных переговоров между российской и американской сторонами в минувшие выходные. Обмена заключенными, по их словам, не было: «Это был жест доброй воли».

7 августа агентство Reuters также сообщало, что Рубио поднимал вопрос об освобождении Гилмана на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Маниле 23 июля.

Гилмана задержали в Воронеже в январе 2022 года после инцидента в поезде Сухум — Москва. Сначала его обвинили в применении насилия к сотруднику полиции. Reuters напоминает, что по этому делу он получил 4,5 года лишения свободы.

Позднее против американца возбудили новые дела — о нападениях на сотрудников УФСИН, инспектора СИЗО и следователя. В октябре 2024 года Центральный районный суд Воронежа приговорил его к 7 годам и 1 месяцу колонии, а в декабре 2025 года срок увеличили до 10 лет колонии строгого режима.