Новый президент Венгрии — экс-глава Верховного суда страны Андраш Бака — вступит в должность 19 августа. Его кандидатуру, выдвинутую правящей партией «Тиса», поддержали 140 депутатов из 146. Об этом сообщает Telex со ссылкой на результаты тайного голосования в парламенте.

В своей первой речи после голосования Бака заявил, что считает большой честью быть избранным в такое время и согласен занять этот пост, потому что настал момент серьезно переосмыслить функционирование государства.

Новый президент Венгрии подчеркнул, что сам по себе результат парламентских выборов, на которых партия Виктора Орбана потерпела поражение, не восстанавливает верховенство права.

«Критика — не предательство, ограничения власти — не препятствие, политические оппоненты — не враги, а компромисс — не признак слабости», — обратился Бака к венграм.

Он обвинил правительство Орбана в том, что за 16 лет правления оно уничтожило разделение власти и систему сдержек и противовесов. Однако, по словам нового президента Венгрии, это не означает, что звучавшие после выборов реваншистские лозунги должны приниматься во внимание.

«Мы не можем строить новую Венгрию на фундаменте мести», — подчеркнул Бака.

Он назвал самой важной целью своего предстоящего пребывания у власти обеспечить гарантии, чтобы «то, что произошло в Венгрии за последние 16 лет, никогда не повторилось».

«Своего рода глюк в матрице»

Назначение Баки стало возможным после того, как в середине июля парламентское большинство от партии «Тиса» приняло 17-ю поправку к Конституции, которая досрочно прекратила полномочия назначенного партией «Фидес» предыдущего президента Тамаша Шуйока. Это было сделано в рамках предвыборного обещания «Тисы» убрать всех «марионеток» предыдущего правительства.

Фракция «Фидес» не участвовала в голосовании за Баку, назвав отстранение Шуйока нелегитимным.

«Бака станет нелегитимно избранным президентом, своего рода глюком в матрице», — заявил лидер фракции «Фидес» Янош Бока.

Критика в адрес нового главы государства поступила и от оппозиции. Депутат от KDNP Бенце Ретвари напомнил, как Бака, будучи судьей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), оправдал обвиняемого по делу о расстрелах 1956 года. Лидер партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи обвинил нового президента в отказе от компенсаций жертвам политического террора 2006 года.

Бака считается специалистом по правам человека и меньшинств. Ему 73 года. Более 20 лет он был научным сотрудником Института политических и правовых наук Венгерской академии наук, преподавал в университетах США, Франции и Германии, а с 1991 по 2008 год занимал должность судьи ЕСПЧ.

Широкую известность в Венгрии Бака получил после того, как в 2011 году был незаконно уволен с поста главы Верховного суда за критику планов правительства Виктора Орбана по реформированию судебной системы. В 2016 году ЕСПЧ признал его увольнение незаконным, а Совет Европы позднее привлек Венгрию к ответственности за неисполнение этого решения.

Назначению Баки предшествовал сложный процесс выбора кандидата. Первоначально партия «Тиса» рассматривала кандидатуру гроссмейстера Юдит Полгар, которую выдвинули 16 деятелей науки, культуры и спорта. Однако та отказалась, заявив, что не чувствует в себе достаточно сил для «исторической ответственности по объединению разделенной нации».

После этого премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр провел переговоры с несколькими потенциальными кандидатами, включая историка Игнаца Ромшича, адвоката Ботонда Фюлепа и Андраша Баку. В итоге фракция путем тайного голосования отдала предпочтение Баке.