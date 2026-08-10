«Венгры, похоже, действительно устали от политических дрязг», — отметил в комментарии RTVI гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

По его наблюдению, подобные настроения уже проявлялись и в других странах: в качестве примера эксперт привел США, где недовольство традиционными политиками стало одним из факторов победы Дональда Трампа на выборах 2016 года.

Схожей точки зрения придерживается политолог-европеист Михаил Кучеров, объяснивший это расколом венгерского общества и противостоянием двух крупнейших политических сил — «Фидес» экс-премьера Виктора Орбана и правящей «Тисы» действующего главы правительства республики Петера Мадьяра.

По его словам, в такой ситуации в обществе сформировался запрос на нейтральную фигуру, способную символизировать национальное единство.

«Президент играет преимущественно представительскую роль, однако именно поэтому многие граждане готовы видеть на этом посту человека, не связанного с партийной политикой», — пояснил собеседник RTVI.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Вадим Трухачёв смотрит на ситуацию иначе, объясняя феномен прежде всего устройством самой венгерской политической системы.

По его словам, исход президентских выборов во многом определяется парламентским большинством, а правящая партия традиционно делает ставку на кандидата без ярко выраженных политических амбиций — чтобы тот не составил конкуренцию премьеру.

Венгрия — парламентская республика, поэтому ключевой политической фигурой в стране считается премьер-министр, а не президент. Последний выполняет главным образом представительские функции и выступает гарантом конституционного порядка. Избирают его депутаты Национального собрания, а не граждане. Согласно конституции страны, кандидатуру должны поддержать не менее 1/5 депутатов парламента. В первом туре для победы необходимо набрать 2/3 голосов всех депутатов; если этого не происходит, во второй тур выходят два кандидата с наибольшим числом голосов, и там для победы достаточно простого большинства.

Почему выборы проходят именно сейчас

Нынешняя электоральная кампания — прямое следствие политических перемен, начавшихся после парламентских выборов 12 апреля 2026 года, на которых победу одержала «Тиса» Петера Мадьяра, завершившая шестнадцатилетний период правления Виктора Орбана.

Новое правительство анонсировало масштабную реформу государственных институтов, в рамках которой президент Тамаш Шуйок досрочно сложил полномочия. Вслед за этим фракция «Тиса» предложила провести выборы нового главы государства 11 августа. По данным Reuters, эта инициатива рассматривается правящей партией как часть более широкой программы институциональных реформ и подготовки новой конституции.

Откуда взялись «народные кандидаты»

Хотя конституция не предусматривает народного выдвижения, именно общественное обсуждение сделало нынешнюю кампанию необычной: премьер-министр Петер Мадьяр публично призвал общественные организации, известных деятелей и рядовых граждан предлагать кандидатуры будущего президента. Юридической силы такие предложения не имеют. Чтобы стать официальным кандидатом, претендента должны поддержать депутаты парламента.

Тем не менее список «народных фаворитов», по данным The Guardian, получился внушительным:

Каталин Карико — биохимик, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 2023 года за исследования технологии мРНК; многие участники обсуждения называли ее кандидатуру символом научных достижений Венгрии.

— биохимик, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 2023 года за исследования технологии мРНК; многие участники обсуждения называли ее кандидатуру символом научных достижений Венгрии. Эрнё Рубик — архитектор, инженер и изобретатель кубика Рубика, регулярно фигурировавший в опросах благодаря международному авторитету и отсутствию партийной принадлежности.

— архитектор, инженер и изобретатель кубика Рубика, регулярно фигурировавший в опросах благодаря международному авторитету и отсутствию партийной принадлежности. Юдит Полгар — одна из сильнейших спортсменок в истории женских шахмат; именно ее Мадьяр первым публично предложил на пост президента, однако после критики самой процедуры обсуждения Полгар от выдвижения отказалась.

— одна из сильнейших спортсменок в истории женских шахмат; именно ее Мадьяр первым публично предложил на пост президента, однако после критики самой процедуры обсуждения Полгар от выдвижения отказалась. Игнац Ромшич — один из наиболее известных венгерских историков, член Венгерской академии наук; по данным The Guardian, премьер лично встречался с ним, рассматривая как одного из возможных кандидатов.

— один из наиболее известных венгерских историков, член Венгерской академии наук; по данным The Guardian, премьер лично встречался с ним, рассматривая как одного из возможных кандидатов. Ботонд Фюлёп — юрист, получивший известность после раскрытия скандала с президентским помилованием в 2024 году, приведшего к отставке президента Каталин Новак; с ним Мадьяр также проводил консультации о возможном выдвижении.

— юрист, получивший известность после раскрытия скандала с президентским помилованием в 2024 году, приведшего к отставке президента Каталин Новак; с ним Мадьяр также проводил консультации о возможном выдвижении. Андраш Арато — инженер, ставший всемирно известным благодаря мему «Гарольд, скрывающий боль» (Hide the Pain Harold); согласно онлайн-опросам, он вошел в число самых популярных «народных кандидатов» и неоднократно с юмором комментировал собственную неожиданную популярность.

— инженер, ставший всемирно известным благодаря мему «Гарольд, скрывающий боль» (Hide the Pain Harold); согласно онлайн-опросам, он вошел в число самых популярных «народных кандидатов» и неоднократно с юмором комментировал собственную неожиданную популярность. Барбара Палвин — венгерская модель, одна из самых известных представительниц страны в международной индустрии моды; ее имя пользователи предлагали в социальных сетях наряду с другими известными фигурами.

Оценивая происходящее в Венгрии, Кучеров подчеркивает: партия «Тиса» располагает парламентским большинством и способна провести практически любого кандидата. По его словам, само предложение Мадьяра выдвинуть Полгар и последующее обсуждение таких фигур, как Карико, Рубик и Арато, свидетельствует о том, что ставка на известных общественных деятелей находит отклик у части общества.

Кризис доверия или высокая явка?

В оценке того, свидетельствует ли популярность неполитических кандидатов о кризисе доверия к партиям, мнения экспертов расходятся.

«Кризиса доверия к партиям в Венгрии нет. Там очень высокая явка на выборах», — подчеркнул Трухачёв.

Мухин настроен менее оптимистично.

«В Венгрии президент не играет большой политической роли, поэтому такой разворот для страны может не иметь практически никаких последствий, но как показатель недоверия к действующим политическим акторам такой казус, безусловно, очевиден», — заявил он.

Кучеров также считает, что поддержка нестандартных кандидатов говорит об усталости части избирателей от традиционных политиков и запросе на символическое обновление элит. По его мнению, на этом фоне Мадьяр намеренно меняет ключевые лица политической арены — чтобы угодить гражданам и удержать власть.