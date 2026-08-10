Представитель Генпрокуратуры на заседании в Верховном суде поддержал иск о снятии партии «Яблоко» с выборов в Государственную Думу, передает корреспондент RTVI Екатерина Булучевская.

«Полагаю, что имеются основания считать, что политической партией «Яблоко» были допущены нарушения законодательства об интеллектуальной собственности при проведении предвыборной агитации», — заявил прокурор в своем выступлении.

7 августа партия «Родина» подала в Верховный суд иск о снятии «Яблока» с выборов. Лидер «Родины» Алексей Журавлев заявил, что «Яблоко» не соблюдает законодательство о выборах и рекламе. «Мы нашли массу нарушений, которые, прежде всего, связаны с финансированием», — утверждал Журавлев.

10 августа на заседании в Верховном суде истцы представили материалы, которые, по их мнению, были использованы «Яблоком» как агитация с нарушением авторских прав. В числе таких материалов — изображения экс-президента России Дмитрия Медведева, кадры из фильма «Война и мир» Сергея Бондарчука и фото из города Хиросима, пережившего американские атомные бомбардировки.

Председатель «Яблока» Николай Рыбаков заявил, что нет никаких оснований снимать партию с выборов. «Все документы были проверены ЦИК, решение о допуске было принято единогласно», — подчеркнул Рыбаков.

Представитель Центризбиркома заявил в Верховном суде, что Росфинмониторинг подтвердил, что кандидаты от «Яблока» получали иностранное финансирование. При этом ранее ЦИК утвердил текст бюллетеня для выборов в Госдуму, который включает 11 партий — в том числе и «Яблоко».